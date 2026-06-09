La Policía Nacional libera a dos víctimas y detiene a 11 integrantes de una red criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres vulnerables

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La operación se ha saldado hasta el momento con la detención de once integrantes de la organización criminal y la liberación de dos víctimas. La red captaba a mujeres en España, de origen latinoamericano, mediante falsas promesas y eran trasladadas entre distintos clubes para ser explotadas sexualmente. Las víctimas eran sometidas a condiciones abusivas, restricciones de libertad, amenazas y un férreo control por parte de los miembros del entramado. En los registros practicados en las provincias de Valladolid (2), Salamanca (1) y Palencia (1), se intervinieron documentación sobre la explotación, armas blancas, sustancias estupefacientes y cerca de 7.000 euros en efectivo.

Falsas promesas para captar y explotar a las víctimas

La investigación se inició a raíz de las declaraciones prestadas por dos víctimas que pusieron en conocimiento de los agentes hechos susceptibles de constituir delito. A partir de dichas manifestaciones, así como las medidas judiciales acordadas y las diferentes gestiones policiales practicadas, los investigadores pudieron determinar la existencia de una organización criminal de origen

principalmente dominicano, perfectamente estructurada y con un claro reparto de funciones entre sus integrantes.

Las pesquisas permitieron identificar una red de captadores encargada de localizar mujeres en nuestro país en situación de vulnerabilidad, especialmente con carencias económicas y cargas familiares, a quienes ofrecían falsas promesas laborales para posteriormente trasladarlas a clubes gestionados por la organización donde eran explotadas sexualmente.

Los clubes utilizados para la explotación sexual estaban ubicados en las provincias de Valladolid, Salamanca y Palencia. Las víctimas eran desplazadas continuamente entre los distintos clubes con el objetivo de dificultar la actuación policial y evitar su detección y liberación.

Violencia, hostigamiento y control en jornadas de más de 13 horas

Una vez llegaban a los clubes, las víctimas comprobaban que las condiciones reales no se correspondían con las inicialmente pactadas. Según se ha acreditado durante la investigación, los clubes permanecían cerrados con llave durante el día para impedir que abandonaran el recinto, tenían prohibido pasar el día libre fuera del establecimiento y debían cumplir extensas jornadas obligatorias en sala desde las 16:00 horas hasta las 05:00 de la madrugada, prolongándose incluso más tiempo si así lo requerían los clientes.

Asimismo, de los beneficios obtenidos por los servicios sexuales, las víctimas percibían menos del 50%. En algunos casos, las mujeres ni siquiera eran informadas previamente de las condiciones y eran obligadas directamente a ejercer la prostitución tras su llegada a los clubes.

Los agentes constataron un clima continuado de violencia, hostigamiento y control sobre las víctimas. Según se desprende de las actuaciones, algunas de ellas no recibían alimentación si no ejercían la prostitución.

Los investigadores comprobaron igualmente la absoluta coordinación existente entre los miembros de la organización, encargados tanto del traslado de las mujeres entre provincias como de la gestión y control de los establecimientos. Todos ellos desempeñaban funciones concretas y rotaban constantemente entre los tres clubes para dificultar la detección de la actividad delictiva.

La fase de explotación de la operación se llevo a cabo en el mes de mayo de 2026, cuando se procedió a la detención de 11 miembros de la red criminal en las provincias de Valladolid (6), Madrid (2), Palencia (2) y Salamanca (1). Además, se practicaron cuatro diligencias de entradas y registros en las provincias de Valladolid (2), Salamanca (1) y Palencia (1).

Condiciones insalubres y control total en los clubes

Durante los registros, los agentes intervinieron abundante documentación relacionada con la explotación sexual, contabilidad de beneficios y deudas de las mujeres. También se localizaron transferencias monetarias, teléfonos móviles, armas blancas y alrededor de 7.000 euros en efectivo.

Entre los efectos hallados en uno de los clubes destaca un manual en el que se recogían instrucciones precisas sobre el funcionamiento del establecimiento y el control de las mujeres, tales como la obligación de entregar las llaves de las habitaciones al bajar, la prohibición de salir con clientes fuera del local o el pago anticipado de los servicios sexuales a los encargados de los respectivos clubes.

Los agentes comprobaron además las deficientes condiciones de habitabilidad en las que residían las víctimas. Las estancias comunes presentaban un grave estado de suciedad, falta de higiene y carencias básicas de salubridad, llegando a localizarse insectos y trampas para ratas, todo ello con un entorno de explotación y sometimiento.

Durante la operación también se hallaron evidencias de un presunto delito contra la salud pública al localizar diversas sustancias, entre ellas speed y medicamentos para la difusión eréctil distribuidos sin control sanitario ni receta médica.

Fruto de las inspecciones y actuaciones policiales en los clubes desarrolladas durante la investigación, han sido localizadas e identificadas más de un centenar de mujeres ejerciendo labores de alterne y prostitución desde el año 2021, encontrándose más del 75% de ellas en situación irregular. El día de la explotación de la operación fueron identificadas 15 mujeres, ocho de las cuales se encontraban en situación irregular.