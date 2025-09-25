La Policía Nacional investiga si las dos brutales agresiones cometidas en Palencia tienen relación entre sí

La Policía Nacional, está investigando dos agresiones que han tenido lugar en Palencia durante los dos últimos fines de semana, intentando determinar si ambos hechos están relacionados entre sí, ya que se ha podido saber que las víctimas no se conocían entre sí, y por tanto, determinación cual fue el móvil de las mismas.

La identificación de los autores, la obtención de pruebas de la participación de los mismos en los hechos delictivos y su caso su detención y puesta a disposición judicial requiere que no se deban aportar más datos concretos sobre el avance de las investigaciones, pero lo que, si debe quedar claro, es que en todo caso son hechos concretos que no deben generar alarma social. Los casos concretos de agresiones que se han producido en Palencia en fechas pasadas, como incidentes en las zonas de ocio nocturno este verano, nunca al alterado la normal convivencia de los ciudadanos, los cuales han seguido disfrutando de sus actividades de ocio, deporte o reunión en todas y cada una de las calles, parques y establecimientos de nuestra ciudad.

En los últimos días se están difundiendo a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, datos personales concretos de las presuntas víctimas, y circulan versiones sobre las causas de las agresiones, mencionando datos médicos que son considerados datos de especial protección por la Ley de Protección de Datos y están sujetos a normas estrictas de confidencialidad y seguridad.