La Policía Nacional detiene a un hombre tras amenazar con dos cuchillos a trabajadores y clientes de un bar en Palencia

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Palencia tras amenazar presuntamente con dos cuchillos a trabajadores y clientes de un establecimiento hostelero, además de agredir y amenazar a los agentes que intervinieron. Los hechos ocurrieron sobre las 15:50 horas del día 12 de noviembre, cuando funcionarios de Policía Nacional, que se encontraban realizando labores de seguridad ciudadana, fueron comisionados por la Sala CIMACC 091 para dirigirse a un establecimiento hostelero situado en la zona de la avenida de San Telmo, donde, según la información recibida, un hombre estaba amenazando a trabajadores y clientes con un arma blanca. A su llegada, los agentes observaron cómo el hombre arrojaba dos cuchillos al suelo. Durante la intervención, este opuso una fuerte resistencia, llegando a golpear uno de los vehículos policiales y a lanzar patadas y codazos contra los funcionarios. Los agentes procedieron a su detención tras una intervención en la que el hombre mantuvo una actitud violenta y de resistencia. Durante su traslado a dependencias policiales, continuó golpeando el interior del vehículo policial y profiriendo amenazas contra los agentes.

Debido al estado de agitación que presentaba, fue trasladado inicialmente a un centro sanitario para recibir asistencia médica. Posteriormente, fue conducido a dependencias policiales para la práctica de las diligencias correspondientes. Como consecuencia de la intervención, uno de los agentes resultó lesionado. Asimismo, fueron intervenidos los dos cuchillos, que quedaron incorporados a las diligencias. Una vez finalizadas las diligencias policiales, fue puesto a disposición de la autoridad judicial.