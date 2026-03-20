La Policía Nacional detiene a dos personas como autores de un delito de estafa por vender teléfonos móviles de alta gama falsificados

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas como presuntas responsables de un delito continuado de estafa y falsedad documental por la venta de teléfonos móviles de alta gama falsificados, actuando en parejas de manera conjunta y coordinada, integrados en un mismo grupo criminal itinerante.

La investigación se inició cuando un policía detectó un vehículo sospechoso mientras circulaba por una avenida de la ciudad, siendo interceptado para su identificación. Durante la intervención, se procedió a la revisión del vehículo, localizando ocultos en su interior cerca de 4.000 euros en efectivo y dos teléfonos móviles de alta gama que resultaron ser falsos.

En el marco de esta actuación, los detenidos han vendido varios terminales móviles mediante engaño, induciendo a las víctimas a creer que estaban adquiriendo un móvil de una conocida marca de teléfonos.

Los teléfonos vendidos presentaban el aspecto de un modelo concreto de una conocida marca de teléfonos, haciendo creer a la víctima y a simple vista que se trataba de dicho terminal. Estaban provistos de su caja y se encontraban empaquetados y embalados como si fueran nuevos. Igualmente, al ser encendidos, mostraban imágenes similares a las del original, reforzando así la apariencia de autenticidad.

Los detenidos, con el fin de dotar de apariencia de legalidad a las ventas, facilitaban a los compradores facturas falsificadas que simulaban proceder de establecimientos oficiales, generando así una falsa confianza en las víctimas. En concreto, utilizaban facturas idénticas entre sí, variando únicamente la fecha para engañar a los compradores, habiéndose podido confirmar con el establecimiento que dichas facturas no habían sido emitidas por su empresa.

Posteriormente, los perjudicados comprobaban que los dispositivos adquiridos no se correspondían con productos originales, careciendo de las prestaciones y calidad propias de la marca.

A los detenidos se les imputan varias estafas cometidas en diferentes provincias del territorio español, tras pasar a disposición judicial en el día de ayer, los detenidos fueron puestos en libertad con cargos y con medidas cautelares de presentaciones periódicas en los Juzgados.

La Policía Nacional recomienda a los ciudadanos extremar las precauciones en la adquisición de dispositivos electrónicos a través de canales no oficiales, desconfiando de precios excesivamente bajos y verificando siempre la autenticidad tanto del producto como de la documentación facilitada.