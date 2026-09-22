La Plaza de Abastos de Palencia presenta su nueva identidad visual y las líneas de promoción para reforzar su actividad

La Plaza de Abastos de Palencia presenta su nueva identidad visual, un rediseño que busca actualizar la imagen del espacio manteniendo la esencia y el reconocimiento de la marca que la ha acompañado hasta ahora. El trabajo realizado parte del logotipo existente para evolucionarlo hacia una imagen más actual, cercana y versátil, mediante la renovación de tipografías, colores y aplicaciones gráficas. El resultado se recoge en un nuevo Manual de Identidad Corporativa, que establece los criterios para la utilización de la marca en sus diferentes soportes y formatos.

La presentación, por parte de la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, ha tenido lugar esta mañana en uno de los puestos de la propia Plaza de Abastos, adaptado para mostrar las diferentes aplicaciones de la nueva identidad. El espacio cuenta con la fachada rotulada con la nueva imagen, roll-up, cartelería y diferentes materiales promocionales.

La renovación de la marca se acompaña de un vídeo promocional para su difusión en redes sociales y de una propuesta global de marketing y comunicación. Este documento plantea diferentes posibilidades de actuación para los próximos meses y servirá como herramienta de trabajo y análisis para estudiar nuevas iniciativas de promoción, dinamización y captación de público.

Dentro de este planteamiento se presentan también dos líneas de campaña orientadas a reforzar la relación entre la Plaza de Abastos y sus clientes. La primera estará centrada en la fidelización, utilizando la aplicación Cuenta Consumo para que los comerciantes puedan ofrecer ventajas y descuentos a los usuarios de la Plaza.

La segunda estará dirigida a la captación de nuevos visitantes, mediante una dinámica presencial en la que los participantes podrán cumplimentar sus datos y depositarlos en una urna situada en el propio mercado. Con esta acción se pretende favorecer la visita al espacio, incrementar su conocimiento y generar una mayor actividad en torno al mercado. La campaña estará acompañada de diferentes premios y sorteos, cuyos detalles se comunicarán coincidiendo con su puesta en marcha.

Estas líneas contarán con el apoyo de actuaciones de dinamización de la Plaza de Abastos que abarcan Talleres de Cocina, Showcooking y degustaciones, orientadas a poner en valor los productos que se pueden adquirir en los establecimientos de la Plaza y fomentar su conocimiento entre los consumidores.

En este sentido, se ha realizado una degustación de cocina típica palentina, en la que se han podido degustar unas tradicionales patatas a la importancia, elaboradas durante los talleres de cocina, buscando con ello dar mayor visibilidad a la Plaza de Abastos, fortaleciendo su vínculo con la ciudadanía y poniendo en valor tanto a sus comerciantes como la calidad y proximidad de sus productos, avanzando así hacia un mercado más dinámico, atractivo y adaptado a las nuevas necesidades de los consumidores.

Cabe recordar que estas actuaciones han sido cofinanciadas por la Junta de Castilla y León, dentro de la línea de subvenciones destinada a impulsar la Excelencia de los Mercados Municipales de Abastos de Castilla y León. El proyecto cuenta con un presupuesto total de 23.534,50 euros, con una subvención de 17.650,88 euros y una aportación municipal de 5.883,62 euros.

Con este nuevo planteamiento, la Plaza de Abastos avanza en la renovación de su imagen y en la definición de nuevas herramientas para reforzar su posicionamiento, acercarse a nuevos públicos y poner en valor la actividad de los profesionales que forman parte de este espacio comercial de la ciudad, sin cambiar lo que la hace especial: su esencia.