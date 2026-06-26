El Personal Laboral del Ayuntamiento de Palencia exige medidas urgentes para revertir su situación

En el día de ayer, se celebró Asamblea General del Personal Laboral del Ayuntamiento de Palencia, en la que quedó patente el profundo malestar existente entre la plantilla por la situación que atraviesan los distintos servicios municipales.

Los trabajadores y trabajadoras han manifestado de forma mayoritaria su preocupación por la continua falta de medios materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones, así como por la escasa o nula inversión municipal en la renovación de herramientas, vehículos, maquinaria e infraestructuras imprescindibles para la prestación de unos servicios públicos de calidad.

La Asamblea ha denunciado igualmente el progresivo deterioro de los medios de trabajo y la ausencia de una planificación adecuada para su sustitución y modernización, situación que repercute negativamente tanto en las condiciones laborales de la plantilla como en la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía.

Afirman que "es inaceptable que la mayoría de los trabajadores de este Ayuntamiento lleve años sin recibir el vestuario como viene reflejado en el Convenio, habiendo colectivos que llevan desde el año 2019 sin recibir la ropa necesaria".

Asimismo, se ha puesto de manifiesto la grave falta de personal existente en numerosos departamentos y servicios municipales. La no cobertura de bajas, jubilaciones y vacantes está provocando una creciente sobrecarga de trabajo, obligando en muchos casos a asumir funciones adicionales y dificultando gravemente el funcionamiento ordinario de los servicios públicos.

La Asamblea también exige el reconocimiento profesional y retributivo del trabajo realmente realizado por la plantilla municipal. Numerosos trabajadores desempeñan funciones de superior responsabilidad, especialización o complejidad sin que ello tenga el debido reflejo en su clasificación profesional ni en sus retribuciones, situación que resulta injusta e insostenible.

Junto a estas carencias materiales y de personal, la Asamblea ha expresado su rechazo a la paralización de cuestiones fundamentales para el futuro del personal laboral municipal. Entre ellas, la urgencia de alcanzar un nuevo Convenio Colectivo que permita actualizar y mejorar las condiciones laborales de la plantilla, adaptándolas a la realidad actual de los servicios municipales.

Igualmente, los trabajadores y trabajadoras reclaman el impulso definitivo de los procesos de reclasificación profesional pendientes, que permitan adecuar las categorías profesionales a las funciones efectivamente desempeñadas, poniendo fin a situaciones de desigualdad y agravios que se mantienen desde hace años.

Por todo ello, la Asamblea General exige al equipo de gobierno municipal que adopte de manera urgente las medidas necesarias para:

Ø Dotar a los servicios municipales de los medios materiales adecuados para el desempeño de sus funciones.

Ø Renovar la maquinaria, herramientas y equipamientos obsoletos.

Ø Entregar a los trabajadores el vestuario acordado.

Ø Cubrir de forma inmediata las vacantes existentes y reforzar las plantillas allí donde sea necesario.

Ø La negociación del Convenio Colectivo desde la lealtad y con la voluntad de alcanzar acuerdos.

Ø Desarrollar los procesos de reclasificación profesional pendientes.

Ø Reconocer profesional y económicamente las funciones realmente desempeñadas por los trabajadores y trabajadoras municipales.

Ø Garantizar unas condiciones de trabajo dignas y seguras para toda la plantilla.

Ø Apostar por unos servicios públicos de calidad, prestados con medios suficientes, personal adecuado y empleo estable.

"La Asamblea considera que estas reivindicaciones son esenciales para garantizar el buen funcionamiento de los servicios municipales y el respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, así como la calidad de los servicios que se merecen los ciudadanos de Palencia. El Comité de Empresa continuará defendiendo estas demandas y trasladará al equipo de gobierno la necesidad de alcanzar acuerdos reales respecto a las necesidades de la plantilla y de la ciudad en el proceso de negociación abierto. Esperamos que el equipo de gobierno atienda estas razonables demandas y no haga que sean necesarias movilizaciones más contundentes por parte de los trabajadores municipales".