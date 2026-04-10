El Partido Popular reclama al PSOE responsabilidad y respeto a la presunción de inocencia de Laura Lombraña

Tras el comunicado del PSOE de Palencia en relación a Laura Lombraña en el que pedían que la concejal del PP ofreciera explicaciones sobre su vivienda protegida, desde el PP han enviado un comunicado en el que consideran necesario trasladar a la opinión pública las siguientes aclaraciones:

1. Laura Lombraña, mediante un comunicado, ya desmintió las insinuaciones de la publicación aparecida en un medio nacional el pasado 3 de marzo. En ese mismo momento se anunciaron acciones legales, que se interpusieron de manera inmediata, y que, en la actualidad, siguen su curso.

2. Posteriormente un partido político solicitó a la Fiscalía la apertura de diligencias para investigar estos hechos. A este respecto, conviene señalar que, con posterioridad y a través de los medios de comunicación, se ha tenido conocimiento de que el Ayuntamiento habría presentado también una denuncia contra la concejala, sin que haya recibido comunicación alguna sobre esta materia.

3. Por su parte, Laura Lombraña registró el 24 de marzo un escrito ante la Fiscalía en el que manifiesta su total disposición a colaborar con cualquier investigación que se lleve a cabo, reafirmando así su voluntad de transparencia y esclarecimiento de los hechos.

4. Desde el Partido Popular, consideran que debe prevalecer el respeto a la presunción de inocencia. Por ello, instamos al PSOE a actuar con responsabilidad y a abstenerse de realizar manifestaciones basadas en meros intereses partidistas.

5. El Partido Socialista ha vuelto a demostrar que sólo le interesa el juego político, desprestigiando a una concejala de la oposición con una campaña infundada para intentar obtener un rédito electoral.