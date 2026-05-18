Palencia acogerá el 42º Campeonato de Castilla y León de Tenis de Mesa con la participación de más de 165 jugadores

Los próximos días 23 y 24 de mayo, la ciudad de Palencia será sede del 42º Campeonato de Castilla y León de Tenis de Mesa, una de las competiciones más importantes del calendario autonómico del deporte base. El evento se celebrará en el CPTD Campo de la Juventud y reunirá a jóvenes deportistas de toda la comunidad en las categorías Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil, tanto en pruebas individuales como de equipos.

La competición contará con la participación de más de 165 jugadores, representantes de 33 clubes de Castilla y León, procedentes de todas las provincias de la comunidad autónoma. Durante las dos jornadas se disputarán alrededor de 243 partidos individuales y 52 encuentros de dobles, lo que convertirá el campeonato en una auténtica fiesta del tenis de mesa regional.

Una edición especialmente significativa para la ciudad, ya que han pasado casi 30 años desde la última vez que Palencia acogió un Campeonato de Castilla y León de Tenis de Mesa. Aquel campeonato se celebró en el antiguo gimnasio del Campo de la Juventud, ubicado donde actualmente se encuentra el módulo de atletismo, por lo que el regreso de esta competición autonómica supone también un guiño a la historia deportiva palentina.

El torneo está organizado por la Federación de Tenis de Mesa de Castilla y León y el Club Deportivo Tenis de Mesa Palencia, con la colaboración del Ayuntamiento de Palencia, la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial. En este sentido, han subrayado la colaboración conjunta entre administraciones mientras han señalado que además del componente competitivo, el campeonato supondrá “un importante impulso para la promoción deportiva y turística de la ciudad, atrayendo durante el fin de semana a deportistas, entrenadores y familiares. La entrada para el público será gratuita, ofreciendo a los aficionados la oportunidad de disfrutar del mejor tenis de mesa base de Castilla y León en un ambiente deportivo y familiar”.