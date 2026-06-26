Naturaleza y tecnología se unen en la nueva guía "Montaña Palentina. Coordenadas de Luz de un Territorio"

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, acompañada por diputado de zona, Urbano Alonso ha presentado en rueda de prensa la guía "Montaña Palentina. Coordenadas de Luz de un Territorio”, una publicación editada por el Servicio de Turismo como actuación complementaria a la exposición fotográfica homónima del fotógrafo Juan García Lucas, conocido artísticamente como Juan PIXELECTA. Tanto la guía como la muestra han sido financiadas a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Montaña Palentina.

La publicación reúne 40 fotografías que integran la exposición y constituye una herramienta adicional para acercar al visitante a algunos de los paisajes más emblemáticos de la Montaña Palentina. Su objetivo es ofrecer una primera aproximación al territorio, despertar el interés por descubrirlo y poner en valor sus principales recursos naturales, paisajísticos y turísticos.

Como elemento innovador, la guía incorpora un mapa general de localización y un código QR que enlaza con un espacio específico dentro del portal de turismo de la Diputación de Palencia. Desde esta plataforma digital, los usuarios pueden descargar la publicación en español e inglés y acceder a un mapa interactivo que permite localizar cada una de las fotografías incluidas en la exposición. Al seleccionar cualquiera de los puntos señalados, el visitante es redirigido a Google Maps para facilitar el acceso a los lugares desde los que fueron tomadas las imágenes.

Tanto la exposición como la guía comparten un mismo propósito: promocionar la Montaña Palentina como un destino de naturaleza de primer nivel, dar a conocer la

singularidad de sus paisajes y contribuir a la difusión de un territorio que combina patrimonio natural, biodiversidad, cultura y autenticidad. La iniciativa pretende además acercar este espacio a quienes aún no conocen la comarca, incentivando futuras visitas y experiencias turísticas.

EXPOSICIÓN. La exposición permanece instalada en el Auditorio Municipal de Guardo desde el pasado 18 de junio y podrá visitarse hasta el próximo 15 de julio. Su presencia en la localidad coincide además con las actividades vinculadas a la Capitalidad de los Municipios de Montaña, promovida por EsMontañas y que este año tiene como municipio de referencia a Velilla del Río Carrión.

Durante este periodo, los visitantes podrán recoger gratuitamente ejemplares de la guía para complementar el recorrido expositivo y profundizar en el conocimiento de los paisajes retratados.

Esta actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Montaña Palentina, financiado con fondos europeos NextGenerationEU, y se integra en las acciones destinadas a reforzar la competitividad turística del territorio mediante la creación, promoción y consolidación de nuevos productos turísticos vinculados a la naturaleza y al paisaje.

SOBRE EL AUTOR. Juan García Lucas, conocido artísticamente como Juan PIXELECTA, es un reconocido fotógrafo español especializado en fotografía de paisaje y naturaleza. Su trabajo ha sido publicado en medios especializados como la revista impresa Iris de AEFONA y en publicaciones digitales como La Naturaleza Habla, La Mirada de los Fotógrafos o Carrete Digital.

A lo largo de su trayectoria ha obtenido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales. Entre ellos destacan dos medallas de oro, una de bronce, una Mención de Honor y dos Remarkable Awards en el Siena International Photo Awards (SIPA); dos medallas de oro en el Epson International Pano Awards; once medallas en los IPA Latin Awards (seis oros, cuatro platas y un bronce); así como galardones y reconocimientos en certámenes de prestigio como Trierenberg Super Circuit, Narava (Eslovenia), Fine Art Photography Awards (FAPA), International Photography of the Year (IPOTY) y Moscow International Foto Awards (MIFA).

Asimismo, ha recibido menciones de honor en la categoría de paisaje en los concursos MontPhoto y Foto Noja 2019, y ha resultado ganador de diversos rallies fotográficos, entre ellos los de Vitoria-Gasteiz, Reinosa y Aguilar de Campoo, además de obtener el tercer puesto en el Rally Fotográfico de Riaño.

Ha representado en dos ocasiones a Castilla y León en el certamen LumixG Asturias, ha sido dos veces ganador del concurso fotográfico de la Diputación de Palencia y obtuvo el premio a Paisaje Ibérico, además de proclamarse ganador absoluto de Naturcyl 2018.

** Plan de Sostenibilidad Turística Montaña Palentina. La Diputación de Palencia en su compromiso de dar el impulso inicial para que la Montaña Palentina sea un destino turístico sostenible, se encuentra ejecutando, el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”, el Plan de Sostenibilidad Turística Montaña Palentina. Este plan, que tiene como objetivo acometer actuaciones transformadoras en el sector turístico en los ámbitos de la transición verde, la transición digital y la mejora de la competitividad turística, fue concedido por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León a través de una subvención directa de 4,3 millones de euros, mediante Orden de 5 de julio de 2022.