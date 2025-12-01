María Teresa Rodríguez, presidenta de honor de Galletas Gullón, recibe el IX Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial

Su Majestad el Rey ha entregado hoy el IX Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial a María Teresa Rodríguez, presidenta de honor de Galletas Gullón.

Las entidades convocantes de este Premio son el Círculo de Empresarios, el Cercle d’Economia y el Círculo de Empresarios Vascos. El acto de entrega ha tenido lugar en el Real Palacio de El Pardo, en Madrid. Presidido por Su Majestad el Rey, ha contado también con la presencia de Oscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Francisco Martín, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, María González Corral, consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León y María José Ortega, alcaldesa de Aguilar de Campoo, localidad donde la compañía tiene su domicilio social.

Asimismo, han estado presentes representantes de las tres organizaciones convocantes del Premio; Luis Rodríguez Llopis, presidente del Círculo de Empresarios Vascos; Teresa Garcia-Milà, presidenta del Cercle d’Economia y la vicepresidenta del Círculo de Empresarios, Carmen Mateo.

Rodríguez Llopis ha intervenido en representación de las entidades convocantes, destacando de la figura de la premiada que “Dª María Teresa Rodríguez es un ejemplo de trabajo y esfuerzo ya que, durante más de tres décadas y media en una empresa familiar, ha logrado convertir a Galletas Gullón en la compañía líder del sector galletero español con presencia en más de 125 países, gracias a una política de reinversión de beneficios y una ambiciosa estrategia de internacionalización”.

Además, ha añadido que “cualquier nación precisa de la fundamental aportación de los empresarios, actores imprescindibles en el desarrollo económico y social, en el impulso a la innovación y a la creación de empleo, en el fortalecimiento del Estado de Bienestar al que contribuyen con sus impuestos para financiar la salud, la educación, las infraestructuras y los servicios públicos; y en la conversión de ideas en oportunidades o en la transformación del talento en prosperidad”.

Según el acta del Jurado, la concesión del Premio a María Teresa Rodríguez se decidió “en reconocimiento a la destacada contribución de la premiada al desarrollo económico y social de España, fruto de décadas de dedicación, esfuerzo y trabajo. Su trayectoria ha generado empleo, impulsado la proyección internacional de sus actividades y aportado valor al entorno y al bienestar del país. Todo ello, unido a su capacidad para armonizar sus responsabilidades profesionales con iniciativas sociales, artísticas y culturales, le sitúa como un referente ejemplar para las generaciones venideras”.

Por su parte, la Premiada ha querido agradecer “un premio que pertenece a todos y cada uno de los que han formado parte en algún momento de la familia de Galletas Gullón, una empresa presente hoy en todo el mundo sin perder la esencia y los valores de nuestra tierra”. A su vez, Lourdes Gullón, presidenta de Galletas Gullón, declaró sentirse “muy orgullosa de un premio que reconoce la gran labor que ha hecho y continúa haciendo mi madre, nuestra presidenta de honor en esta empresa, en nuestro entorno, y su inﬂuencia en el desarrollo económico y social de la comarca”.

Juan Miguel Martínez Gabaldón, consejero delegado y director general de Galletas Gullón, también coincidió en lo “oportuno del galardón”. “El papel de María Teresa es imprescindible para entender la evolución de Galletas Gullón en las últimas décadas. Ha sido una pionera, no sólo en liderazgo femenino, sino también en comprender que la internacionalización y la innovación son piezas claves para el éxito en el sector agroalimentario”, aseguró Gabaldón.

El Jurado que ha concedido el Premio ha estado integrado por distinguidos representantes de la sociedad civil española. Bajo la presidencia de Santiago Muñoz Machado, Catedrático de Derecho Administrativo, escritor y director de la Real Academia Española, han formado parte del Jurado: Mariano Barbacid (Jefe del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas), José María Bermúdez de Castro (paleoantropólogo del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana), Juan José Etxebarria (Rector de la Universidad de Deusto), Víctor Lapuente (Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo), Elvira Roca Barea (profesora y escritora), Miquel Roca Junyent (socio fundador y presidente de RocaJunyent), Laura Urquizu (Presidente y CEO de RED Points) y Juan Ignacio Vidarte (exdirector del Museo Guggenheim de Bilbao). El director general del Cercle d’Economia, Miquel Nadal, actuó como secretario del Jurado.

La hoy presidenta de honor de Galletas Gullón (Aguilar de Campoo. Palencia. 1942) tomó en 1983 las riendas de la empresa tras el fallecimiento de su marido, quien pertenecía a la tercera generación directiva de la compañía fundada en 1892. María Teresa fue nombrada presidenta del Consejo de Administración con amplios poderes para dirigir la empresa.

Galletas Gullón se ha consolidado como un referente internacional en galletas saludables, fruto de una estrategia pionera basada en la innovación nutricional. Desde que lanzara la primera galleta María integral en 1979, la compañía ha situado la salud y la I+D en el centro de su desarrollo, lo que le ha permitido liderar hoy el segmento de galletas saludables en España y posicionarse como un caso destacado de éxito en la industria alimentaria.

En junio de 2019 María Teresa dejó la dirección en manos de su hija, Lourdes Gullón Rodríguez, y actualmente ocupa la presidencia honorífica. Además de su destacada trayectoria empresarial, ha promovido iniciativas filantrópicas en el terreno de la educación, la generación de empleo y el desarrollo comunitario.