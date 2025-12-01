Blanco Muñiz no optará a la reelección como alcalde de Guardo y procurador regional

Salvo sorpresa de última hora, lo cierto que es las elecciones regionales se celebrarán durante el mes de marzo del próximo año. Durante su paso por los micrófonos de Más de Uno Palencia de Onda Cero, el actual procurador regional del PP por nuestra provincia, Juan Jesús Blanco Muñiz, ha dejado claro que no se presentará a la reelección. Nos comentaba que es hora de "dedicar más tiempo a la familia". Una postura que también va a mantener cuando se celebren las próximas elecciones municipales en el año 2027. El alcalde de Guardo tiene claro que tampoco se va a presentar a la reelección apuntando que "ya ha dedicado bastante tiempo a la política y ahora tengo que hacer más vida familiar y alejado del estrés político del día a día". Blanco Muñiz es tajante al afirmar que "cada cosa tiene un tiempo".