Sucesos

La Policía Nacional detiene en Palencia a un varón como autor de un delito de quebrantamiento

El detenido tiene en vigor una orden de alejamiento de la víctima y del lugar de trabajo de la misma, no pudiéndose acercar a una distancia inferior a 100 metros.

Onda Cero Palencia

Palencia |

Archivo - Imagen de recurso de un coche patrulla de la Policía Nacional.
Durante la mañana del lunes primero de diciembre, la Policía Nacional detuvo a un varón de 57 años como presunto autor de un delito de quebrantamiento.

Tras recibir la sala operativa CIMACC 091 el aviso de un vecino que había visto a una pareja en actitud vigilante y huidiza por su portal, una patrulla de Policía Nacional se acercó rápidamente al lugar localizando por las inmediaciones a un hombre y una mujer que coincidían con las características señaladas por el alertante.

Si bien al principio durante la identificación policial, la mujer decía no conocer al varón que le acompañaba, tras realizar las comprobaciones habituales en las bases de datos, se comprobó que el hombre tenía en vigor una orden de alejamiento y de comunicación con respecto la mujer a la que se estaba acompañando, por ese motivo la Policía procedió a su detención y traslado a las dependencias de la Comisaría.

Además, se comprobó que la pareja se encontraba en el lugar porque iban a visitar a un conocido pero se habían equivocado de vivienda, lo que en un primer momento alertó al vecino. Tras pasar en el día de hoy a disposición judicial, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º 6 de Violencia de Género, decretó el ingreso en prisión del varón.

