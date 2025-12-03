Casas anuncia que "habrá una renovación importante" en las listas del PSOE de Palencia a las Cortes de Castilla y León

Salvo sorpresa de última hora, todo hace indicar que Castilla y León celebrará sus elecciones autonómicas el mes de marzo del próximo año. Esto hace que los partidos políticos empiecen a engrasar su maquinaria electoral. Es el caso del PSOE. El secretario de Organización del PSOE de Palencia, Antonio Casas, nos cuenta que ya se ha iniciado el proceso de elaboración de las listas para las próximas elecciones autonómicas.

Desde el pasado fin de semana, y hasta el 11 de diciembre, se celebran las asambleas locales. Será el día 12 de diciembre cuando se reúna la Ejecutiva Provincial que, en función de las propuestas de las asambleas, elevará la propuesta de listas al Comité Autonómico que deberá aprobarlas. Respecto a los siete integrantes de la lista del PSOE por Palencia a las Cortes de Castilla y León, Antonio Casas avanza en Onda Cero que habrá novedades y se va producir una renovación importante en las listas.