María Pagés recibida institucionalmente en el Ayuntamiento de Palencia

El salón de plenos del Ayuntamiento de Palencia ha acogido esta mañana la recepción institucional de la bailaora y coreógrafa María Pagés, en un acto que ha contado con la presencia del primer teniente de alcalde, Carlos Hernández y del concejal de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas, Francisco Fernández, entre otros miembros de la corporación municipal, en reconocimiento a la trayectoria de una las figuras más influyentes del flamenco contemporánea a nivel mundial. Y es que Pagés ha construido un lenguaje artístico propio que trasciende la danza para situarse en el cruce entre el flamenco, el teatro y la reflexión humanística.

Durante el acto, antes de su actuación esta tarde en el Teatro Principal donde junto a su compañía interpretarán ‘Paraíso de los negros’ tras haber sido pospuesta previamente debido a los días de luto oficial decretados por el accidente ferroviario de Urda, María Pagés ha recibido como obsequio el cuadro homenaje a la Mujer Palentina que contiene una pequeña Banda Dorada y la leyenda del hito histórico y ha dejado escritas en el libro de visitas estás palabras: “Es un honor, un privilegio, estar, vivir y danzar en Palencia. Orgullosa de recibir el legado de sus mujeres. Volveremos, para seguir los pasos de ellas. Con agradecimiento infinito. ¡Viva la danza!”.

Fernández ha agradecido a Pagés su trayectoria en el mundo de la danza y ha destacado su relevancia en el panorama nacional e internacional de las artes escénicas, al tiempo que ha puntualizado que “el objetivo de este homenaje es que las artistas que pasan por Palencia se conviertan también en transmisoras de la historia de la mujer palentina. Por ello creemos que, en mejores manos, en mejor cuerpo de baile no puede estar”.

Por su parte, Pagés ha asegurado que “es un honor recibir esta herencia, este legado” mientras ha aceptado la responsabilidad de difundirla, así como de reivindicar el papel que han desempeñado las mujeres a lo largo del tiempo. “Muchas de ellas no han recibido el reconocimiento que merecían”, ha dicho y ha extendido ese mensaje a las mujeres que trabajan en toda la sociedad y en mundo de las artes.