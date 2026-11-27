La vivienda ha pasado de ser la preocupación número 18 de los españoles a ser la principal y, también, uno de los grandes desafíos para garantizar el futuro de Palencia, de sus pueblos y de quienes quieren desarrollar aquí su proyecto de vida.

Frente a la falta de soluciones del Gobierno de Pedro Sánchez durante los últimos ocho años, el Partido Popular apuesta por políticas que faciliten el acceso a la vivienda, impulsen la oferta y eliminen obstáculos para quienes quieren comprar, alquilar, rehabilitar o construir.

La candidata número uno del Partido Popular de Palencia al Congreso, Milagros Marcos, defiende la necesidad de abordar el problema de la vivienda desde una política útil, que combine ayudas, incentivos, seguridad jurídica y más oferta, y ha puesto en valor las medidas que están desarrollando las administraciones gobernadas por el Partido Popular y que funcionan tienen buenos resultados en la provincia.

La candidata popular reivindica las propuestas de Alberto Núñez Feijóo para dar una respuesta estructural al problema de la vivienda en España, con medidas orientadas a aumentar la oferta, reducir la carga fiscal y facilitar el acceso a la primera vivienda.

Propuestas de Alberto Núñez Feijóo

Entre las propuestas del Partido Popular destacan la reducción de impuestos para los jóvenes que compren su primera vivienda, con un IVA reducido al 4% y medidas para rebajar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales; la creación de la Hucha Hogar Joven, que permitirá ahorrar para la compra de vivienda con ventajas fiscales; y la ampliación de los avales públicos para facilitar el acceso a la financiación hipotecaria y superar la barrera de la entrada.

El PP plantea además impulsar la construcción de un millón de viviendas, movilizando suelo público y privado, agilizando los trámites y las licencias urbanísticas y fomentando la construcción industrializada y la vivienda asequible.

Estas propuestas tienen también una especial incidencia en el medio rural, donde el Partido Popular apuesta por incentivos para la compra y rehabilitación de vivienda habitual en municipios en declive demográfico, la exención de impuestos para jóvenes que adquieran vivienda en municipios despoblados y medidas específicas para fortalecer los pueblos más pequeños.

Además, Marcos ha asegurado que algunas de las medidas que plantea Feijóo ya se están poniendo en marcha desde las administraciones más cercanas al ciudadano, pero necesitan de ese impulso desde el gobierno de España para seguir impulsado y reduciendo la falta de vivienda en nuestra provincia.

Destacan programas como el HabitaLoRural, con distintas líneas de apoyo destinadas a facilitar que los jóvenes puedan acceder a su primera vivienda en los municipios palentinos, así como impulsar la construcción, reforma y rehabilitación de inmuebles.

Marcos ha destacado igualmente las políticas desarrolladas por el presidente Alfonso Fernández Mañueco, para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes, con medidas de apoyo fiscal, avales y bonificaciones para la adquisición y rehabilitación, así como iniciativas para ampliar la oferta de vivienda asequible.

En este sentido, ha puesto el foco en las viviendas colaborativas en alquiler, una iniciativa que contribuye a ampliar las alternativas residenciales en la capital palentina, facilitar el acceso a una vivienda a precios asequibles y dar respuesta a las necesidades de distintos colectivos.

Por último, Marcos ha defendido que Palencia necesita políticas que permitan a los jóvenes quedarse, a las familias crecer y a quienes quieran regresar encontrar oportunidades.

“La vivienda no puede ser un obstáculo para construir un proyecto de vida. Necesitamos más viviendas, menos trabas, menos impuestos y más oportunidades. Ese es el compromiso del Partido Popular: ofrecer soluciones y convertir el acceso a la vivienda en una oportunidad, también en nuestros pueblos”, ha señalado.