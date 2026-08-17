El MAC celebrará su 20 Aniversario con una programación más extensa de la mano de diez compañías de seis comunidades autónomas

La Muestra de Artistas de Calle (MAC 2026), que se llevará a cabo entre los días 29 de agosto y 2 de septiembre en el marco de las Fiestas de San Antolín, contará con diez compañías procedentes de seis comunidades autónomas que llenarán de colorido y diversión las calles y plazas de la capital palentina apostando por los espectáculos gratuitos dirigidos al público familiar y por la variedad de disciplinas como el teatro, el circo, la magia, la música o el clown.

La programación, que ha sido elaborada con “mucha ilusión” debido a que este año la muestra celebra su 20 Aniversario, fue presentada esta misma mañana por el director artístico del MAC, Alfonso Alonso y el concejal de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas, Francisco Fernández, quien ha subrayado que se sigue apostando por llevar la cultura a los diferentes barrios de la ciudad incidiendo en la importancia de que las fiestas no se centralicen y poniendo en valor la vida en comunidad.

Las plazas del Otero, de los Conquistadores, la Circular y la reciente remodelada de Virrey Velasco, los parques de la Carcavilla y Jardinillos, así como el Auditorio de San Juanillo, se convertirán en escenarios de los diferentes espectáculos cuya producción técnica correrá a cargo de SEÑORP Producciones que continuará también apostando por el cuidado de los espacios escénicos para que tanto el público como los artistas se encuentren lo más cómodos posibles y puedan disfrutar de momentos inolvidables. Todo ello, en una edición organizada por el Ayuntamiento de Palencia que contará con la colaboración de la promotora inmobiliaria Promueve Palencia.

Por su parte, el director artístico del MAC ha explicado que se llevarán a cabo tres espectáculos diarios en horario de 12:00, 18:30 y 20:00 horas. Además, los días 1 y 2 de septiembre se finalizará con otro más a las 21:00 h en el parque de los Jardinillos. El primero de ellos, correrá a cargo de ‘Barsanti Teatro’ y su espectáculo ‘Somos la ley’ y para clausurar la muestra el día del patrón los asistentes podrán disfrutar del espectáculo ‘Gala de Circo’ de la compañía ‘Nuevo Fielato’.

Concretamente, la Muestra de Artistas de Calle abrirá el sábado, 29 de agosto, a partir de las 12:00 horas, en el Auditorio de San Juanillo con la compañía ‘Circobaya’ que nos presentará el espectáculo ‘La Litera’. Una comedia para todo tipo de público que incorpora acertadas pinceladas de circo, teatro y clown y que podrá ser también disfrutada este día, a partir de las 20:00 horas, en la plaza de Virrey Velasco. Ya a las 18:30 h, el parque de los Jardinillos se convertirá en escenario de la representación de ‘Los viajes de bowa’, un espectáculo unipersonal de circo, magia y poesía de la compañía madrileña ‘La Gata Japonesa’.

La compañía ‘Nimu Circo Teatro’ con ‘Pausa’ que actuará el 30 de agosto a las 12 horas en el Auditorio de San Juanillo y el 31 en el parque de los Jardinillos a las 20 h; ‘Nando Caneca’ con ‘Uco’ el 30 de agosto a las 18:30 h en la plaza de los Conquistadores y el 31 a las 12 h en el parque de La Carcavilla; Héctor San Segundo con ‘Mago de Cabecera’ a las 18:30 h en la plaza del Otero el 31 de agosto y el 1 de septiembre a las 12 h en el parque de La Carcavilla; ‘Cirko Psikario’ con el espectáculo ‘Qué disparate’ el 1 de septiembre a las 18:30 h en la plaza de los Conquistadores y el 2 a las 20 h en la plaza Circular; Maite Guevara con ‘Qué buen día’ los días 1 y 2 de septiembre en la plaza del Otero y el parque de La Carcavilla y, por último, Garrapete Clown con su espectáculo ‘Ser Centella’ el día 2 a las 18:30 h en la plaza Virrey Velasco, conforman una especial edición que hará las delicias de grandes y pequeños estos sanantolines.