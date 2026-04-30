El Lecrác acogerá el 12 de mayo la segunda edición del Innovaday Palencia como herramienta para transformar conocimiento en acción

El próximo 12 de mayo, Palencia volverá a situarse en el mapa de la innovación empresarial con la celebración de una nueva edición de Innovaday Palencia 2026, una jornada organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), en colaboración con el Ayuntamiento de Palencia a través de la Agencia de Desarrollo Local. Un evento, que tendrá lugar en el Centro Cultural Lecrác de la ciudad, consolidándose en su segunda edición como un espacio de encuentro para directivos, empresas y profesionales que quieren “entender cómo la innovación está redefiniendo el presente y el futuro de la industria”.

Así lo ha explicado la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por la organizadora de APD, Vanessa García y donde han destacado la importancia de esta jornada como un foro estratégico para impulsar la competitividad empresarial del territorio, poniendo el foco en los grandes retos actuales: la transformación digital, la integración de la inteligencia artificial y el cloud, así como la atracción y desarrollo del talento.

”Innovaday no es solo un espacio de reflexión, sino una herramienta real para conectar empresas, compartir conocimiento y acelerar procesos de transformación. Es una jornada pensada no solo para analizar tendencias, sino también para activar decisiones y fomentar la competitividad de nuestras empresas”, han dicho.

UN PROGRAMA CENTRADO EN LOS RETOS REALES DE LA INDUSTRIA

La jornada arrancará a las 10:00 horas con la bienvenida por parte del presidente de APD, Carlos Moro y la institucional que contará con la participación de la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés Prieto, junto a representantes de APD y empresas punteras en la innovación.

A lo largo de la mañana, el programa abordará cuestiones clave para el tejido empresarial:

· El impacto de la inteligencia artificial y el cloud en los modelos de negocio, de la mano de Google Cloud Iberia a través del director de IA&Data Analitics, Julio Hidalgo.

· La agroinnovación como motor de la nueva industria, con empresas vinculadas al sector agroalimentario. Así, contaremos con César Reales director general del Grupo Agropal; Alfonso Peña, director de Industrias Cárnicas Peñafría y

Emilio García, CEO de Farming Agrícola, componen esta mesa de especial interés y aplicación en Palencia.

· El papel del talento en la transformación empresarial, con participación de compañías líderes y el ámbito universitario. La Universidad y dos empresas tecnológicas (MAHLE y SOCIOGRAPH) contemplarán este escenario como un perfil que está cambiando la industria.

· Y casos reales de innovación aplicada en la industria, con empresas que están llevando la transformación del discurso a la ejecución. Así contaremos con Miguel Sagredo del Grupo Inmapa, Carles Moro de Bodegas Matamorrera y Premio de Innovacción y Nuria Marcos de Pons IP.

Además, el evento incluirá espacios de networking y colaboración, reforzando su papel como punto de encuentro entre grandes empresas, pymes y profesionales.

El cierre de la jornada correrá a cargo de Jaime Olaizola, que será el encargado de anunciar los finalistas del Premio Inspira Palencia. Galardón con el que la empresa Id Forest fue reconocida el año pasado. En estos momentos ya ha concluido la presentación de solicitudes de un Innovaday que constituye “una herramienta para transformar conocimiento en acción con un objetivo claro: impulsar una industria más innovadora, más competitiva y preparada para los retos del futuro”. Más información e inscripciones en https://www.apd.es/jornada-innovaday-palencia/ y en https://impulsapalencia.com/eventos-impulsa-palencia/