El PP lamenta el perjuicio de los comerciantes de la Plaza de Abastos por la “falta de planificación” del equipo de Gobierno

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Palencia lamenta los perjuicios que están experimentando los comerciantes de la Plaza de Abastos como consecuencia de la “falta de planificación” del equipo de Gobierno. Las inversiones destinadas al mercado municipal presentan varios problemas que trastocan la actividad de los empresarios, lo que evidencia que, a pesar del dinero destinado, la ejecución de los trabajos no se ha materializado en los resultados esperados.

Desde la Asociación de Comerciantes de la Plaza de Abastos llevan semanas denunciando las bajas temperaturas a las que se ven obligados a trabajar. Según critican, a pesar de las intervenciones para mejorar la climatización del espacio, los termómetros se sitúan por debajo de los siete grados. Si bien el equipo de Gobierno ha intentado solventar la situación mediante la instalación de cañones de calor, los empresarios exigen una mejor solución.

Por otra parte, la disposición de las nuevas puertas acarrea también un trastoque para los comerciantes al dificultar la entrada de mercancías y mobiliario. “Esto es una clara muestra de que el PSOE no ha entendido la tipología de la actividad del mercado”, critican los populares. Cabe mencionar que los nuevos accesos están dotados con una barrera de calor que, de acuerdo con los comerciantes, no evita que las temperaturas se mantengan bajas en el interior.

El Grupo Popular lamenta también el retraso en la convocatoria para la apertura de nuevos puestos. Con la aprobación del nuevo reglamento del mercado, la pretensión del equipo de Gobierno era licitar anualmente nuevos negocios, así como permitir su expansión a los existentes. A pesar de que el texto fue aprobado en julio de 2024, de momento, no se ha licitado ninguna nueva apertura.

Cabe recordar que la “nula” gestión del equipo de Gobierno socialista con la Plaza de Abastos se tradujo a comienzos de año en la pérdida de una subvención de más de 434.000 euros enmarcada en el programa Palencia de Compras, lo que provocó un retraso en las inversiones proyectadas sobre el mercado municipal. “La incapacidad del PSOE está perjudicando a los empresarios palentinos”, sentencian los populares.