La Asociación en Defensa del Soterramiento contesta a Puente afirmando que "el proyecto no es inviable"

En un escrito trasladado a los medios de comunicación, desde la Asociación en Defensa del Soterramiento traslada que "queremos responder al ministro Óscar Puente tras sus declaraciones en Hora Veintipico, donde afirma que el soterramiento en Palencia es “inviable”. Esta afirmación contradice directamente el Estudio Informativo de 2010, elaborado por los ingenieros del propio Ministerio de Fomento (hoy Transportes), un documento técnico, vigente y de obligado cumplimiento, que establece que el soterramiento es la única solución viable para la integración ferroviaria en Palencia. De hecho, dicho Estudio se está ejecutando en la zona sur, y también en la zona norte, aunque en este último tramo Adif lo está realizando saltándose la Ley y lo establecido en el Estudio Informativo de 2018. Por tanto, el soterramiento NO es inviable; lo que es inviable es que un ministro ignore un Estudio Informativo de obligado cumplimiento, tal y como establece la Ley del Sector Ferroviario".

El comunicado continúa afirmando que "la legalidad no puede supeditarse a incorrectas opiniones personales sin base técnica. El ministro, además, apela al coste económico y menciona supuestos protocolos por valor de 40.000 millones en otras ciudades, pero en Palencia no hay protocolos: hay dos Estudios Informativos, ambos de obligado cumplimiento. Mientras tanto, en Valladolid, su ciudad, el propio Ministerio impulsa una nueva estación de 216 millones, una cifra superior al coste estimado real del soterramiento de Palencia. A esto se suma otra incoherencia económica aún más grave: el salto de carnero, una obra ilegal que sigue ejecutándose, ahora con el izado de vigas, y en la que Adif está gastando 26,6 millones de euros, a los que habrá que sumar el coste de su derribo, pues la Audiencia Nacional ya ha dictado que hubo vía de hecho y que se incumplen los Estudios Informativos, así como las Declaraciones de Impacto Ambiental asociadas (siendo, además, lo que se está ejecutando, una obra expresamente prohibida por la DIA de 2018). Esto sí constituye un auténtico despilfarro".

Por último señalan que "con este historial, es inevitable decirlo: para esta Asociación usted (ministro Puente) hace tiempo que no tiene credibilidad. Por eso preferimos que sus decisiones políticas sobre Palencia sean supervisadas por un juez. Sus afirmaciones, incluida la de que el soterramiento es “inviable”, quedan pendientes de lo que dicte la Audiencia Nacional. Todo lo anterior evidencia que el ministro castiga a Palencia porque él negó a Valladolid el soterramiento, y ahora nos trata con una clara inferioridad, como si esta ciudad fuera un poblado obligado a aceptar un muro aberrante de pantallas acústicas de hasta 7,7 metros y una obra ya declarada ilegal. El ego y la opinión personal de un ministro jamás pueden prevalecer sobre el marco legal. Palencia no pide por capricho: los palentinos pedimos simplemente que se cumpla la ley, pues merecemos respeto. El pueblo palentino no va a permitir que un ministro humille a nuestra ciudad, que difunda afirmaciones sin fundamento técnico o legal, así como que ignore los Estudios Informativos, la Ley del Sector Ferroviario y lo dictado por la Audiencia Nacional. El soterramiento no se discute: es la solución legal, técnica y justa. Lo dice la ley. Lo dicen los ingenieros del Ministerio. Lo dice Palencia".