¡Vamos Palencia! exige responsabilidades políticas por la nefasta gestión administrativa del Ayuntamiento

¡Vamos Palencia! considera imprescindible depurar responsabilidades políticas en caso de que se confirmen las recientes sentencias que ponen en cuestión la gestión urbanística municipal, a fin de evitar una creciente sensación de inseguridad y arbitrariedad. Afirman que "las resoluciones judiciales que afectan a decisiones urbanísticas adoptadas por el Ayuntamiento de Palencia representan un hecho de extrema gravedad institucional que exige explicaciones inmediatas y, llegado el caso, la asunción de responsabilidades políticas. Especial preocupación genera la última sentencia dictada en relación con las obras acometidas en el Salón, en la que el Juzgado destaca graves irregularidades en el expediente administrativo".

En un escrito aseguran que "igualmente desafortunadas y preocupantes son las declaraciones del Concejal Delegado del Servicio de Medio Ambiente y Movilidad, quien ha atribuido este resultado judicial al malestar de unos vecinos que, según él, habrían lanzado un mensaje negativo contra quienes quieren emprender en Palencia. Estas manifestaciones responden a la estrategia habitual del PSOE de “echar balones fuera” y culpar a terceros, en lugar de asumir sus propios errores. Lejos de hacer autocrítica, corregir las deficiencias detectadas y depurar responsabilidades internas, el PSOE opta por culpabilizar a un grupo de ciudadanos que únicamente han defendido el cumplimiento de la legalidad y del procedimiento administrativo".

Por último señalan que "la verdadera inseguridad para los empresarios palentinos se genera cuando no pueden confiar en que el Ayuntamiento aplique correctamente su propia normativa ni en que los proyectos autorizados por la Administración se ajusten después a la legalidad vigente. Desde ¡Vamos Palencia! manifestamos nuestro total apoyo a los emprendedores y empresarios que invierten en Palencia y generan riqueza y empleo. Conviene recordar que este Ayuntamiento ya tuvo la oportunidad de abordar con transparencia todo lo relativo a la cafetería del Salón. En su momento, se aprobó mayoritariamente en el Pleno la celebración de una comisión monográfica de Urbanismo, a la que el PSOE inicialmente se mostró dispuesto, pero que nunca llegó a convocarse. Los hechos han demostrado que dicha investigación era necesaria desde el primer momento".