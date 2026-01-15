Juan Jesús Acosta, candidato de Vamos Palencia a las elecciones autonómicas

(Onda Cero/ICAL)

“Es el momento de decir basta”. Con esta frase, Vamos Palencia ha hecho oficial que concurrirá por nuestra provincia a las próximas elecciones autonómicas. Y lo hace con un cabeza de lista que es profesor, agricultor y cuya voz les sonora dado que es colaborador de Más de Uno Palencia de Onda Cero en la sección “por los tornos de Castilla”. Su nombre, Juan Jesús Acosta.

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, agradeció la confianza depositada en él y aseguró asumir la candidatura con “orgullo y una profunda responsabilidad”. Criticó la gestión de los partidos tradicionales: “Llevamos décadas soportando procuradores que no defienden absolutamente nada nuestra tierra, que vienen de visita en campaña pero no se ocupan de las necesidades reales de Palencia”.

Acosta enumeró problemas estructurales de la provincia, como la despoblación, el cierre de negocios, el deterioro de la sanidad y la educación, o la falta de inversiones en el medio rural, y lanzó un mensaje directo a la ciudadanía: “Es el momento de decir basta. Es el momento de Vamos Palencia”. También defendió la agricultura y la ganadería, la sanidad pública, la montaña palentina y la igualdad de oportunidades para los jóvenes y denunció la desigualdad en el acceso a la universidad. “Queremos ser la voz que necesita Palencia en las Cortes, no una voz utilizada como ficha en el tablero de ajedrez de los partidos tradicionales”, afirmó.

Acosta recordó además su vinculación con la provincia. “Soy hijo de agricultor, profesor en nuestras aulas y presidente de asociaciones culturales y sociales que trabajan por la igualdad de oportunidades y la vida de nuestros pueblos. Conozco Palencia de norte a sur y de este a oeste, y quiero ser la voz que nuestra tierra nunca ha tenido en las Cortes”.

La formación localista confirmó que concurrirá a las elecciones autonómicas con siglas propias, aunque integrada en una estrategia común con otros partidos municipalistas y provinciales de la Comunidad.

Según explicaron desde la formación, esta estrategia consiste en que cada fuerza localista se presente en su respectiva provincia bajo su propia marca, pero con el compromiso de coordinar sus actuaciones en las Cortes, defender conjuntamente los intereses de sus territorios y, en caso de obtener representación en distintas provincias, formar un grupo propio o conjunto capaz de influir en decisiones clave, como la investidura o la aprobación de leyes y presupuestos, desplazando así el protagonismo de los partidos nacionales o extremistas.

El presidente del partido, Diego Isabel La Moneda, confirmó que Vamos Palencia se presentará bajo sus propias siglas, aunque mantiene acuerdos con formaciones integradas en la Unión Municipalista, como XÁvila y otras candidaturas en proceso en Burgos, Zamora o Valladolid. “Si uno obtiene representación, los demás defenderán sus intereses y, si los números lo permiten, crearemos un grupo conjunto que pueda ser decisivo en la próxima legislatura”, explicó en declaraciones recogidas por Ical. Además, señaló que “estas elecciones son una oportunidad para que por primera vez los partidos municipalistas podamos influir en decisiones que afectan a toda Castilla y León”.

La Moneda fue especialmente crítico con el papel de los partidos nacionales en la Comunidad. “Castilla y León no pinta nada en Madrid, Palencia no pinta nada ni en Madrid ni en Valladolid, y es porque los partidos nacionales no se preocupan de verdad por nuestra tierra”, afirmó. Añadió que estas elecciones suponen una oportunidad histórica para que los partidos localistas sean “llave de gobierno, en lugar de que lo sean partidos extremistas que solo polarizan y dividen”. En este contexto, presentó a Acosta como la alternativa para que Palencia cuente con “un procurador que defienda los intereses de la provincia y no los de su partido”.