Hostelería

El joven chef palentino Andoni Sánchez, finalista del XXII Premio de Cocina con Aceite de Oliva “Jaén Paraíso Interior"

La candidatura de Sánchez, un plato que está elaborado con producto de cercanía palentino, ha destacado entre numerosas propuestas llegadas de toda España e incluso del ámbito internacional, confirmando así la proyección emergente de los jóvenes cocineros de Castilla y León.

Onda Cero Palencia

Palencia |

.
El joven chef palentino Andoni Sánchez, finalista del XXII Premio de Cocina con Aceite de Oliva “Jaén Paraíso Interior" | Andoni Sánchez

El Restaurante Villa de Frómista celebra con orgullo la selección de su joven chef Andoni Sánchez como uno de los ocho finalistas del XXII Premio de Cocina con Aceite de Oliva “Jaén Paraíso Interior”, uno de los certámenes más prestigiosos de la gastronomía española dedicado al producto estrella de la cocina mediterránea: el aceite de oliva virgen extra.

El concurso, que se ha consolidado como una de las citas de referencia en la alta cocina vinculada al aceite de oliva virgen extra, celebrará su final el próximo 8 de octubre en las cocinas del Palacio de Congresos Kursaal de San Sebastián, en el marco de San Sebastián Gastronomika 2025, uno de los congresos gastronómicos más reconocidos a nivel mundial.

La candidatura de Sánchez, un plato que está elaborado con producto de cercanía palentino, ha destacado entre numerosas propuestas llegadas de toda España e incluso del ámbito internacional, confirmando así la proyección emergente de los jóvenes cocineros de Castilla y León. Durante la final, los seis seleccionados elaborarán en directo sus creaciones con el aceite de oliva virgen extra de Jaén como protagonista, ante un jurado compuesto por reconocidos chefs y expertos gastronómicos.

“Es un honor para mí representar al restaurante Villa de Frómista y a Palencia en un certamen de este nivel. Cocinar con aceite de oliva virgen extra no es solo un reto gastronómico, también es una forma de transmitir cultura e identidad”, ha señalado el chef Andoni Sánchez tras conocerse su clasificación para la final.

Este reconocimiento supone un nuevo impulso a la proyección del restaurante Villa de Frómista y a la gastronomía palentina. Con su participación, Andoni refuerza también la visibilidad de la nueva generación de chefs palentinos que apuestan por la creatividad, la tradición y el producto de calidad.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer