Izquierda Unida dice no a la macroplanta de biometano en Villamuriel de Cerrato

IU quiere ser clara y contundente: “no queremos una macroplanta de biometano en Villamuriel de Cerrato”. Para IU, el debate no consiste en estar a favor o en contra del aprovechamiento energético de los residuos. La formación considera positiva la gestión de los residuos orgánicos y ganaderos cuando se realiza con instalaciones de dimensiones proporcionadas y vinculadas a los lugares donde esos residuos se generan.

Lo que IU rechaza es el modelo de las grandes plantas industriales que concentran enormes cantidades de residuos procedentes de distintos territorios para convertirlos en un negocio privado, trasladando al medio rural las cargas ambientales, los impactos y las molestias mientras los beneficios económicos se concentran en grandes empresas fuera del municipio.

En el caso de Villamuriel, la propuesta plantea una instalación que afecta a nueve parcelas del polígono 508 y con una capacidad de tratamiento superior a 75 toneladas diarias de “mierda”.

Para IU Villamuriel no puede convertirse en un vertedero industrial. No queremos que nuestro municipio sea utilizado para concentrar residuos de otros lugares, incrementar el tráfico pesado, generar posibles problemas de olores, etc.

IU considera que la ubicación de una instalación de estas dimensiones no puede decidirse únicamente atendiendo a criterios de rentabilidad empresarial de fuera del municipio.

La formación apuesta por un modelo descentralizado y de proximidad, en el que los residuos sean gestionados, siempre que sea técnica y ambientalmente viable, allí donde se generan, evitando su transporte masivo y la concentración de grandes volúmenes de residuos en macroinstalaciones como la que el Partido Popular pretender permitir en Villamuriel.

“No queremos que Villamuriel se convierta en el lugar donde grandes empresas como Naturgy vengan a hacer negocio con los residuos de otros territorios mientras nuestro municipio asume los riesgos. Estamos a favor de gestionar correctamente los residuos y de aprovecharlos energéticamente cuando sea adecuado, pero no de convertir nuestros pueblos en grandes centros de recepción de residuos para maximizar beneficios empresariales”, señala Izquierda Unida.