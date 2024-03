IU-Podemos se posiciona a favor de la huelga organizada por los trabajadores del servicio Grúa Municipal de Palencia

Una de las medidas que históricamente ha defendido Izquierda Unida en relación con el servicio de grúa de la ciudad es la “municipalización” del mismo. Algo que el Partido Socialista anunció durante toda su campaña para las elecciones municipales que realizaría en caso de llegar a gobernar en Palencia y que, por el contrario a lo que tanto anunció, no ha cumplido. Desde IU consideran que una vez más queda retratada la mala gestión del Partido Socialista al frente del Ayuntamiento debido a que no sólo no han cumplido con lo que prometieron en campaña, sino que además han dejado abandonados a los trabajadores.

El portavoz y concejal del grupo municipal de Izquierda Unida-Podemos, Rodrigo San Martín, señala que: “el contrato del servicio de grúa municipal finalizó en 2023 y el equipo de gobierno era perfectamente consciente de ello como lo éramos todos los miembros de la corporación. Sin embargo, el Partido Socialista ha preferido dejar pasar el tiempo sin cumplir con aquello que prometió en campaña: la municipalización del servicio de grúa en la ciudad. Desde IU siempre nos hemos manifestado a favor de una gestión interna del servicio de grúa puesto que, de acuerdo con numerosos informes del Tribunal de Cuentas sobre la mejor forma de gestionar los servicios municipales, está demostrado que la gestión pública sin externalizar de este servicio resulta más beneficiosa para la ciudadanía y para los trabajadores que mantener un contrato con una empresa externa, pero claro, para ello es necesario ponerse a trabajar y el Partido Socialista no parece estar muy por la labor. Han preferido dejar en la estocada a los trabajadores de la grúa en vez de ponerse las pilas y solucionar la mala gestión que han estado haciendo del servicio en los últimos meses.

Por otro lado, el edil del partido de IU-Podemos ha querido manifestar la posición del grupo municipal con respecto a la postura que han tomado los trabajadores de la grúa: “desde Izquierda Unida-Podemos apoyamos a los trabajadores de la grúa en su decisión de convocar una huelga”, afirma San Martín, y añade: “parece que el Partido Socialista no reacciona si no es de esta manera. Nosotras y nosotros ya solicitamos la municipalización del servicio al ser conscientes de que iba a finalizar el contrato y nadie nos hizo caso; ahora el Partido Socialista simplemente va a tener que enfrentarse a las consecuencias de gestionar mal los servicios públicos y abandonar a sus trabajadores. Esta huelga resulta especialmente relevante para poner encima de la mesa la importancia que tiene un buen funcionamiento del servicio de grúa en la ciudad y el gran trabajo que desempeñan sus trabajadores, a quienes el Partido Socialista no ha dedicado ni un solo minuto en tratar de solucionar los problemas por los que están atravesando a consecuencia de su abandono y mala gestión”.