Investigado por sacrificar a su perro tras un ataque a otro can

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a una persona como supuesta autora de un delito de maltrato de animales domésticos. Especialistas del SEPRONA, tras tener conocimiento de que un perro de raza potencialmente peligrosa atacó a otro provocándole la muerte, inició una investigación para esclarecer lo sucedido, contactando con el propietario del perro atacante, quien informó que había sacrificado a dicho animal, no pudiendo aportar un certificado veterinario del fallecimiento del animal, ya que fue el mismo quien lo sacrificó y enterró. Ante estos hechos, se procedió a investigar a esa persona por un delito de maltrato animal.