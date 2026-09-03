Investigado por circular a 227 km/h en una carretera de Palencia

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a una persona por un delito de exceso de velocidad, al superar en más de 80 km/h la velocidad reglamentariamente establecida. Resultó ser el propio copiloto del vehículo quien grabó con un teléfono móvil los hechos, video que posteriormente se subió a una conocida red social y al que tuvieron acceso especialistas del GIAT (Grupo de Investigación y Análisis de Trafico) del Subsector de Tráfico de Palencia. Tras un minucioso proceso de análisis y edición de imágenes por parte de los agentes, pudieron determinar el tramo concreto donde se produjeron los hechos, la velocidad a que circulaba el vehículo, siendo esta de 227 km/h, así como la identidad del conductor, procediendo a su investigación y puesta a disposición judicial. Este tipo de delitos conlleva una pena de prisión de 3 a 6 meses, o multa de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y en cualquier caso se impondrán también la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a 4 años.