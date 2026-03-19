Sucesos

Investigado por causar un incendio, que quemó 64 hectáreas, en un pueblo de la comarca de Tierra de Campos

La superficie afectada era agrícola y forestal.

Onda Cero Palencia

Palencia |

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Investigado por causar un incendio, que quemó 64 hectáreas, en un pueblo de la comarca de Tierra de Campos | Guardia Civil Palencia

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a una persona como supuesta autora de un delito de incendio forestal ocurrido en una pequeña localidad de la comarca de Tierra de Campos.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de agosto cuando el apero del tractor con el que se estaba trabajando golpeó una piedra de gran tamaño, generando una chispa que provocó un incendio de gran magnitud y afectó tanto a fincas particulares de cultivo agrícola como un espacio forestal de encina y roble. Tras iniciar las investigaciones pertinentes, la Guardia Civil pudo identificar a la persona autora de los hechos, procediendo así a su investigación.

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