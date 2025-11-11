Investigada una persona en Palencia por contactar con una menor vía online con fines sexuales

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a un hombre de 49 años y nacionalidad española como supuesto autor de un delito de contacto mediante tecnología con una menor, de 13 años de edad, con fines sexuales, lo que es conocido como “child grooming”. La víctima recibió varios mensajes a través de la una conocida red social, con el objetivo de concertar una cita con fines sexuales en la localidad de Guardo (Palencia).

Seguidamente la víctima se lo comentó a sus padres, que decidieron quedar con esa persona para poder identificarla y avisar inmediatamente a la Guardia Civil. Una vez localizada esta persona, una patrulla de la Guardia Civil le identificó, pudiendo comprobar que tenía antecedentes por hechos similares ocurridos años atrás, procediendo a su investigación como autor del referido delito.