Interceptadas 32 prendas de ropa de marca falsificadas

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a una persona como supuesta autora de un delito contra la propiedad industrial. Los hechos tuvieron lugar en el transcurso de una inspección realizada en una empresa de paquetería de la capital palentina. Los agentes de la Guardia Civil localizaron una caja susceptible de contener en su interior productos fraudulentos. Tras analizarla detectaron 32 prendas de marcas conocidas falsificadas, por un valor de 4.459 €. Tras proceder a su incautación y averiguar el destinatario de la mercancía, se inició el procedimiento oportuno para investigar a dicha persona por el citado delito.