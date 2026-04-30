Sucesos

Interceptadas 32 prendas de ropa de marca falsificadas

La mercancía está valorada en casi 4.500 €.

Onda Cero Palencia

Palencia |

.
Interceptadas 32 prendas de ropa de marca falsificadas | Guardia Civil Palencia

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a una persona como supuesta autora de un delito contra la propiedad industrial. Los hechos tuvieron lugar en el transcurso de una inspección realizada en una empresa de paquetería de la capital palentina. Los agentes de la Guardia Civil localizaron una caja susceptible de contener en su interior productos fraudulentos. Tras analizarla detectaron 32 prendas de marcas conocidas falsificadas, por un valor de 4.459 €. Tras proceder a su incautación y averiguar el destinatario de la mercancía, se inició el procedimiento oportuno para investigar a dicha persona por el citado delito.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer