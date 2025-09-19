Saldaña acoge la Marcha Solidaria a beneficio de la Misión Regional de Castilla ubicada en Paita (Perú)

El grupo Solidaridad con Perú organiza este próximo sábado 20 de septiembre su ya tradicional Marcha Solidaria en beneficio de la Misión Regional de Castilla ubicada en Paita, una localidad con altos índices de pobreza al norte de Perú. En esta 27ª edición la recaudación se destinará de manera integra al programa Mujeres en Movimiento que impulsa el desarrollo integral de las mujeres paiteñas en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas victimas de violencia de género.

El dinero reunido servirá para mantener tres herramientas fundamentales del programa:

La Casa de la Mujer, espacio donde se presta atención, acompañamiento psicológico y asesoramiento legal a las victimas de violencia de género. El programa de reinserción escolar, que brinda educación básica a personas adultas priorizando a las mujeres que no han tenido oportunidad de formarse.

Y las Ollas Comunes, una forma de organización vecinal donde cientos de mujeres se coordinan para garantizar la alimentación básica de sus familias y gracias al cual se fortalecen los liderazgos femeninos y la participación civil. La Marcha Solidaria partirá de la Plaza del Ayuntamiento de Saldaña el sábado 20 de septiembre a las 10:30 horas y recorrerá una ruta sencilla y accesible para todas las personas con una parada de avituallamiento con fruta y agua. La organización espera superar la recaudación de años anteriores para poder así apoyar una causa importante que ayuda a cientos de mujeres y sus familias a mejorar sus condiciones de vida. En el punto de salida se situarán huchas para recoger donaciones, ya que no hay cuota de inscripción a la actividad, y existe un número de cuenta de Unicaja a disposición de aquellas personas que no puedan acudir pero quieran participar: Paita-Perú ES0621032401180010105576.