Montaña Palentina

La Guardia Civil rescata a una montañera lesionada en el Pico Espigüete

Sufrió una fractura en la pierna que le impidió continuar el ascenso.

Onda Cero Palencia

Palencia |

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La Guardia Civil rescata a una montañera lesionada en el Pico Espigüete | Guardia Civil

La Guardia Civil ha rescatado ayer martes 17 de marzo a una montañera que sufrió una fractura en la pierna durante el ascenso del Pico Espigüete. Tras dar aviso al teléfono de emergencias 1-1-2, esta incidencia fue atendida por la Guardia Civil, que activó de inmediato un helicóptero del Servicio Aéreo con base en León y dos especialistas del GREIM (Grupo de Rescate e Intervención en Montaña) con base en Sabero (León).

Una vez el helicóptero localizó al grupo de montañeros que acompañaba a la lesionada dejó en las proximidades a los dos especialistas del GREIM, quienes provistos de crampones y piolets atendieron a la montañera, evaluando el alcance de la lesión y preparándola para una evacuación. Para proceder a su rescate, el helicóptero se posicionó sobre la montañera en estacionario, maniobra consistente en mantener fija la aeronave, pudiendo evacuar a esta persona con la grúa para su posterior traslado hasta el helipuerto de Guardo, donde fue atendida por una ambulancia medicalizada.

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