Grupo Palausa celebra 50 años como grupo de referencia en movilidad en Castilla y León, Cantabria y Galicia

Grupo Palausa celebra su 50 aniversario el próximo 1 de octubre en sus instalaciones de la calle Italia 57 de Palencia, ciudad donde nació el grupo hace cinco décadas. La compañía, que hoy opera en Castilla y León, Cantabria y Galicia y emplea a más de 700 personas, ha ampliado su actividad más allá de la venta de vehículos, con exportación, movilidad, renting y seguros.

El acto reunirá a los máximos representantes en España de las doce marcas que distribuye el grupo: Jesús Alonso, presidente y consejero delegado de Ford España; Alberto López Romero, director general de Desarrollo de Negocio y Red de Stellantis Iberia; Juan Carlos Muñoz, director general de Marketing de Volvo; Fidel Jiménez de Parga, director general de Skoda España; Patxi Azagra, director general de Honda España Automóviles; Juan López Frade, presidente de Suzuki Motor Ibérica; Álvaro García Conde, director general de Desarrollo de Red de Kia España; y Luis Fernando Reyes, director general de DAF España.

A ellos se suman los representantes de las marcas emergentes de China: Francesco Colonnese, vicepresidente de Omoda Jaecoo; Fernando Papassoni, director general de Desarrollo de Red Iberia de Changan; Daniel Guerra Sanz, director general de Desarrollo de Red Iberia de Geely; y Mónica Mira, directora general de Leapmotor España. También asistirá Marta Blázquez, presidenta de Faconauto, la patronal que aglutina a todos los concesionarios de España.

SOBRE GRUPO PALAUSA

Grupo Palausa cumple en 2026 su 50 aniversario. Nacido en Palencia con su primer concesionario Ford, es hoy un grupo de distribución de automoción con más de 700 empleados y presencia en Castilla y León, Cantabria y Galicia, con actividad también en exportación, movilidad, renting y seguros.