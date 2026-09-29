El Gobierno autoriza a licitar las obras de rehabilitación del firme de la A-67 entre Santillana de Campos y Villaprovedo por 16,84 millones de euros

El Consejo de Ministras y Ministros ha autorizado hoy la licitación del contrato de obras de la rehabilitación estructural del firme en ambas calzadas de un tramo de casi 15 kilómetros de la autovía A-67 entre Santillana de Campos y Villaprovedo, en la provincia de Palencia. El valor estimado del contrato asciende a 16,84 millones de euros (IVA no incluido). En concreto, la actuación se desarrollará entre los kilómetros 52,7 y 67,52 de la autovía con el objetivo de mejorar el estado actual del pavimento mediante la rehabilitación estructural del firme y la renovación de sus características superficiales. De esta forma se incrementará la durabilidad de la infraestructura y se optimizarán las condiciones de circulación. En los tres viaductos existentes (ubicados entre los kilómetros 52,7 y 52,795; 57,11 y 57,31; y 61,88 y 61,98) y en la estructura sobre el arroyo Viñas (en el punto kilométrico 58,49), la actuación consiste en el fresado de la totalidad de la mezcla bituminosa existente. Asimismo, se ejecutará la impermeabilización de los tableros como medida preventiva, aprovechando que hay que fresar la capa superficial y desmontar las juntas, y su reposición posterior sin recrecido para no aumentar el peso muerto sobre las estructuras.

Además, para dotar de una mayor seguridad a la circulación, se contempla la ejecución de guía sonora en los bordes de la calzada. En la rehabilitación del firme se utilizarán mezclas asfálticas que contendrán un porcentaje de material bituminoso procedente del reciclado de otras mezclas. De este modo se favorece la sostenibilidad y reducción de la huella de carbono en las actuaciones en la Red de Carreteras del Estado. Esta actuación se enmarca en el Plan Extraordinario para la mejora de los firmes de la Red de Carreteras del Estado, presentado por el ministro Óscar Puente el pasado 15 de abril de 2026 en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Esta iniciativa genera un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente. Dicho Plan Extraordinario se suma al esfuerzo inversor en el programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha invertido 85 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Palencia.