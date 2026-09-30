Galletas Gullón renueva por sexto año consecutivo su apoyo a la investigación y la protección del Geoparque Las Loras

Galletas Gullón, en el marco de su compromiso con la protección y dinamización de su entorno, ha renovado por sexto año consecutivo su colaboración con la Asociación para la Reserva Geológica de Las Loras (ARGEOL) para continuar impulsando la investigación, la conservación y la puesta en valor del patrimonio natural y cultural del Geoparque Mundial UNESCO Las Loras.

El nuevo convenio da continuidad a una colaboración iniciada en 2021, contemplando además la financiación de una nueva edición de la Beca-Ayuda Gullón a la investigación. De este modo, el acuerdo permitirá apoyar proyectos vinculados al patrimonio natural y cultural del Geoparque, la investigación medioambiental, geológica y sobre biodiversidad, los estudios sociales y ambientales del territorio, la planificación territorial y la sostenibilidad, así como la mejora de la calidad de vida y el papel de los instrumentos sociales ante el reto de la sostenibilidad.

La colaboración entre ambas entidades se extiende además a iniciativas de voluntariado ambiental, con acciones como la reforestación, la limpieza de bosques o la recuperación y conservación del patrimonio natural y cultural del Geoparque. Además, el convenio contempla la colaboración en la organización de conferencias, charlas y jornadas formativas, contribuyendo a acercar el conocimiento sobre este espacio a la sociedad.

Según David Casañ, director Corporativo de Galletas Gullón, “renovar un año más nuestra colaboración con el Geoparque Las Loras supone reafirmar nuestro compromiso con un territorio al que nos sentimos profundamente vinculados. La investigación, la conservación del patrimonio y la educación ambiental son herramientas fundamentales para conocer, proteger y poner en valor nuestro entorno, y queremos seguir contribuyendo a que Las Loras continúe siendo un espacio de referencia tanto desde el punto de vista científico como natural, cultural y social”.

Por su parte, José Ángel Sánchez Fabián, director científico del Geoparque UNESCO Las Loras, ha destacado que “la continuidad de esta colaboración durante seis años demuestra la importancia de la implicación del tejido empresarial en la investigación y conservación del territorio. El apoyo de Galletas Gullón nos permite seguir impulsando proyectos que generan conocimiento sobre Las Loras y que contribuyen a divulgar y proteger un patrimonio de enorme valor”.

Una nueva convocatoria para impulsar la investigación

La Beca-Ayuda Gullón a la investigación en el Geoparque Mundial UNESCO Las Loras 2026-2027 contará con una dotación máxima de 4.000 euros que se abonará en dos partes: el 50% en el momento de la adjudicación y el 50% restante tras la entrega y aprobación del trabajo por parte del Geoparque.

La convocatoria está dirigida tanto a personas físicas como jurídicas, como asociaciones legalmente constituidas o equipos de investigación con capacidad para emitir facturas por el trabajo realizado. Los proyectos deberán ser originales o inéditos y estar relacionados con alguno de los ámbitos contemplados en las bases de la convocatoria.

Entre los criterios que tendrá en cuenta la comisión encargada de valorar las propuestas figuran los contenidos de los proyectos, su metodología, proyección de futuro, carácter divulgador y repercusión en el Geoparque, el carácter innovador y la composición de equipos paritarios. Además, se priorizarán aquellas líneas de investigación que no hayan sido objeto de ayudas en convocatorias anteriores.

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá el 30 de septiembre y permanecerá abierto hasta el 30 de octubre de 2026 a las 14:00 horas. La resolución se producirá como máximo el 10 de noviembre de 2026. Los proyectos seleccionados se desarrollarán entre noviembre de 2026 y agosto de 2027 y sus resultados se presentarán públicamente antes del 30 de septiembre de 2027.

En la edición de 2025, esta ayuda fue concedida al biólogo y divulgador ambiental Florent Prunier, que desarrolló un estudio sobre los insectos ortópteros, como saltamontes, grillos y langostas, presentes en el Geoparque. Gracias a este proyecto ha sido posible avanzar en la elaboración de un inventario entomológico de Las Loras, con especial atención a este grupo de insectos y a su importancia para el conocimiento y la conservación de la biodiversidad del territorio.

Investigación, conservación y desarrollo sostenible

La colaboración entre Galletas Gullón y ARGEOL se enmarca en el compromiso de ambas entidades con la conservación, investigación y divulgación del patrimonio de Las Loras. El Geoparque Mundial UNESCO Las Loras forma parte desde 2017 de las redes Europea y Mundial de Geoparques y desarrolla actividades relacionadas con la protección del patrimonio geológico, el geoturismo, la educación ambiental, la investigación, la geoconservación y el desarrollo rural.

El convenio suscrito este año refuerza esta visión integral del territorio y establece diferentes ámbitos de colaboración, desde el impulso de proyectos de investigación

hasta el desarrollo de acciones de voluntariado ambiental y actividades formativas. De esta manera, Galletas Gullón y ARGEOL continúan trabajando conjuntamente para contribuir a la conservación del patrimonio natural y cultural, favorecer la generación y divulgación de conocimiento y promover un desarrollo sostenible del territorio.

Ambas entidades colaboran en el Geofestival de Artes Escénicas del Geoparque UNESCO Las Loras, más conocido como GeoFest, Esta propuesta multidisciplinar reúne música, teatro, artes plásticas y literatura en un entorno único, promoviendo la participación ciudadana, la dinamización del medio rural y la difusión de la riqueza geológica y paisajística del entorno.

Esta colaboración se integra en el compromiso de Galletas Gullón por su entorno de Galletas Gullón, que establece entre sus prioridades la protección de la biodiversidad y del entorno rural, así como la promoción de iniciativas vinculadas al turismo, la cultura y la dinamización del territorio. De este modo, la compañía mantiene su apuesta por generar un impacto positivo en su entorno más próximo y contribuir al desarrollo sostenible de una comarca con la que mantiene una estrecha vinculación.