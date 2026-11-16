Galletas Gullón y Cruz Roja en Palencia renuevan su alianza para impulsar la inclusión laboral de colectivos vulnerables

Galletas Gullón y Cruz Roja en Palencia han renovado su convenio de colaboración para continuar trabajando conjuntamente en favor de la inclusión laboral y social de personas en situación de vulnerabilidad.

El acuerdo da continuidad a una alianza que busca generar sinergias en ámbitos como el empleo, la inclusión social, la formación, la educación, el medio ambiente, los socorros y la salud. En este marco, ambas entidades seguirán promoviendo acciones de capacitación, formación y acompañamiento orientadas a mejorar la empleabilidad y favorecer el acceso al mercado laboral de colectivos vulnerables.

David Casañ, director Corporativo de Galletas Gullón, ha destacado que “en Galletas Gullón entendemos que nuestro compromiso con el territorio va más allá de la actividad empresarial y pasa también por contribuir a generar oportunidades para las personas. La renovación de este acuerdo con Cruz Roja en Palencia nos permite seguir avanzando en la inclusión laboral y reforzando nuestro vínculo con la comunidad en la que desarrollamos nuestra actividad”.

Por su parte, Ana Mª Pérez del Río, presidenta provincial de Cruz Roja en Palencia, ha puesto en valor la continuidad de la colaboración con la compañía: “La renovación de este convenio nos permite seguir sumando esfuerzos para mejorar la empleabilidad y la autonomía de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. La implicación de empresas como Galletas Gullón es fundamental para generar oportunidades y avanzar hacia una sociedad más inclusiva”.

La colaboración con Cruz Roja en Palencia se enmarca en el compromiso de Galletas Gullón con el desarrollo económico y social de la Montaña Palentina. La compañía, uno de los principales empleadores de la comarca, cuenta actualmente con más de 2.300 empleados y mantiene entre sus prioridades la generación de empleo de calidad, el desarrollo profesional de su plantilla y la creación de oportunidades para el talento local.

Asimismo, esta alianza forma parte del Plan Director de Negocio Responsable de Galletas Gullón y contribuye a avanzar en varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, especialmente el ODS 3 (Salud y bienestar), el ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), el ODS 10 (Reducción de las desigualdades) y el ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos).

Además de Cruz Roja, Galletas Gullón colabora con distintas entidades sociales para contribuir al bienestar de colectivos vulnerables y al desarrollo de su entorno, entre ellas los Bancos de Alimentos de Palencia, Burgos, Cantabria y Tenerife, Cáritas y el centro de San Juan de Dios.

Con la renovación de este convenio, ambas entidades reafirman su voluntad de seguir trabajando conjuntamente para favorecer la inclusión, la igualdad de oportunidades y el desarrollo social de la provincia.