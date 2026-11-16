La FAVPA convoca una nueva concentración y manifestación el próximo 26 de noviembre por el soterramiento en Palencia

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia (FAVPA) convoca a toda la ciudadanía a una nueva movilización en defensa del soterramiento del ferrocarril a su paso por nuestra ciudad. La concentración tendrá lugar el próximo *jueves, 26 de noviembre de 2026, a las 19,45h frente a la estación de tren*. A las *20h* partirá la manifestación hasta la Subdelegación del Gobierno.

Con esta nueva movilización, la FAVPA quiere seguir luchando por el soterramiento en nuestra ciudad. Afirman que "ahora más que nunca, estamos convencidos de que el único futuro ferroviario para Palencia es el soterramiento. De lo contrario, solo tendremos una ciudad aún más dividida, con las pantallas acústicas que ADIF quiere instalar".

Como vienen reiterando, "Palencia tiene estudios informativos aprobados en 2010 y 2018 donde se avala que la única solución viable es el soterramiento y queremos que se cumplan. No pedimos privilegios, pedimos que se respete lo que ya está estudiado, aprobado y debiera de estar comprometido para la ciudad".

Por eso, desde la FAVPA hacen un llamamiento a vecinos y vecinas, colectivos, asociaciones, comercios, partidos y a toda la sociedad palentina a participar en esta nueva concentración y manifestación.