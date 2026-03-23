La factoría de Renault en Villamuriel trabajará en un turno de producción a partir del mes de julio

La dirección de Renault Group anunció que la factoría de Villamuriel operará a partir de julio con un solo turno de producción, previsto para la semana 28, aunque las fechas exactas se confirmarán próximamente. La decisión se comunicó a la Representación de los Trabajadores durante una reunión con la Junta de Portavoces del Comité Intercentros, integrada por UGT, CCOO, SCP y CGT.

Esta reorganización implica una reducción de la cadencia diaria de fabricación y concentrará la producción en el turno de mañana. Como consecuencia, alrededor de 250 trabajadores serán desplazados temporalmente a la factoría de Valladolid, mientras que la planta de Villamuriel adapta sus instalaciones y procesos para ajustarse a esta nueva estructura de trabajo.

La empresa asegura que los preparativos para implementar este cambio ya comenzaron, y que se informará de manera oficial sobre las fechas concretas en los próximos días. La medida refleja un ajuste operativo dentro del plan de producción de Renault Group en España.