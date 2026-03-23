Automoción

La factoría de Renault en Villamuriel trabajará en un turno de producción a partir del mes de julio

Como consecuencia, alrededor de 250 trabajadores serán desplazados temporalmente a la factoría de Valladolid, mientras que la planta de Villamuriel adapta sus instalaciones y procesos para ajustarse a esta nueva estructura de trabajo.

Onda Cero Palencia

Palencia |

.
La factoría de Renault en Villamuriel trabajará en un turno de producción a partir del mes de julio | Onda Cero Palencia

La dirección de Renault Group anunció que la factoría de Villamuriel operará a partir de julio con un solo turno de producción, previsto para la semana 28, aunque las fechas exactas se confirmarán próximamente. La decisión se comunicó a la Representación de los Trabajadores durante una reunión con la Junta de Portavoces del Comité Intercentros, integrada por UGT, CCOO, SCP y CGT.

Esta reorganización implica una reducción de la cadencia diaria de fabricación y concentrará la producción en el turno de mañana. Como consecuencia, alrededor de 250 trabajadores serán desplazados temporalmente a la factoría de Valladolid, mientras que la planta de Villamuriel adapta sus instalaciones y procesos para ajustarse a esta nueva estructura de trabajo.

La empresa asegura que los preparativos para implementar este cambio ya comenzaron, y que se informará de manera oficial sobre las fechas concretas en los próximos días. La medida refleja un ajuste operativo dentro del plan de producción de Renault Group en España.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer