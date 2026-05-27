Éxito del servicio Ofimóvil que llega a 74 localidades de la provincia de Palencia

CaixaBank y la Diputación de Palencia han presentado este miércoles el balance del servicio de ofimóvil tras consolidar la atención financiera presencial en un total de 74 localidades de la provincia, reforzando así el acceso a servicios bancarios básicos en el medio rural. Una oficina móvil de CaixaBank recorre más de 2.700 kilómetros al mes para dar cobertura financiera en poblaciones en las que residen más de 27.000 personas.

La entidad financiera consolida, de esta forma, un servicio cuya experiencia piloto comenzó a operar en junio de 2022 y que, tras distintas fases de implantación y validación, se ha convertido en un modelo estable de atención financiera itinerante en la provincia. La adjudicación del contrato por parte de la Diputación de Palencia en 2024 permitió reforzar y ampliar progresivamente la cobertura territorial hasta alcanzar las actuales 74 localidades.

En el acto, celebrado en la Diputación de Palencia, han participado la presidenta de la institución provincial, Ángeles Armisén, y el director comercial de CaixaBank en Castilla y León, Adrián Conesa.

También han estado presentes la vicepresidenta primera y diputada del área de Hacienda y Administración General, María José de la Fuente, así como la directora de Instituciones de CaixaBank en Palencia, Elisa Gutiérrez, y el director de área de Negocios de CaixaBank en Palencia, Daniel Llorente.

El servicio de ofimóvil de CaixaBank en Palencia permite acercar los servicios financieros a localidades sin oficina bancaria o con restricciones que limitan el acceso a este tipo de atención. A través de la oficina móvil, clientes y no clientes pueden realizar operaciones habituales como reintegros, ingresos, pago de recibos o gestiones bancarias básicas.

El servicio prestado refleja el peso de la atención personalizada en el uso diario del ofimóvil, así como el perfil de los usuarios que recurren a este modelo de atención financiera. El 63% de las operaciones se realizan en ventanilla, frente al uso del cajero automático, mientras que más de la mitad de los usuarios son personas mayores. Estos datos ponen de manifiesto la importancia del acompañamiento presencial y del asesoramiento directo para vecinos del medio rural con mayores dificultades de acceso a servicios financieros digitales.

El ofimóvil funciona como una oficina bancaria móvil con cajero automático y atención personalizada a través de gestores especializados.

El vehículo, adaptado y accesible, presta servicio sin coste para las operaciones bancarias básicas y permite acercar asesoramiento financiero y atención personalizada a vecinos que, en muchos casos, carecían hasta ahora de atención bancaria presencial en su localidad.

El director comercial de CaixaBank en Castilla y León, Adrián Conesa, ha agradecido a la Diputación de Palencia “su colaboración y compromiso con un servicio esencial para garantizar la inclusión financiera y para acercar atención bancaria a los vecinos del medio rural”.

Conesa ha puesto en valor que “el ofimóvil permite mantener una atención próxima y personalizada en las localidades donde ya no existe oficina bancaria, especialmente para las personas mayores y los vecinos con mayores dificultades de acceso a servicios financieros digitales”.

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha destacado que “la inclusión financiera es hoy un servicio básico y una cuestión de igualdad de oportunidades entre quienes viven en el medio rural y quienes viven en las ciudades”. En este sentido, ha recordado que la Diputación fue pionera en Castilla y León al impulsar junto a CaixaBank en 2022 un programa piloto para combatir la exclusión financiera en municipios sin oficina bancaria. “Detectamos una necesidad real, especialmente entre las personas mayores, y decidimos actuar para acercar la atención bancaria presencial a nuestros pueblos”, ha señalado.

Armisén ha subrayado además que el éxito del proyecto permitió consolidar el servicio mediante un contrato ampliando la cobertura hasta 74 localidades. “Más de la mitad de los usuarios son personas mayores, lo que demuestra la importancia de mantener servicios cercanos, humanos y accesible”, ha concluido.

Actualmente, Castilla y León es la comunidad autónoma con mayor cobertura de oficinas móviles de CaixaBank en toda España. La entidad garantiza cobertura financiera en 631 poblaciones de la región en las que residen cerca de 130.000 personas.

Las once oficinas móviles que operan en Castilla y León recorren cerca de 32.000 kilómetros al mes para acercar atención financiera presencial al medio rural.

En Ávila, donde el servicio de ofimóvil llega a 227 localidades, las cuatro oficinas móviles recorren 11.000 kilómetros al mes para dar cobertura a poblaciones en las que residen casi 34.000 personas. Ávila es la provincia con mayor número de poblaciones atendidas de toda España por el servicio de oficinas móviles de CaixaBank y la primera en Castilla y León con plena inclusión financiera.

En León, las oficinas móviles prestan servicio en 176 poblaciones con más de 35.000 habitantes. En Segovia, los ofimóviles dan cobertura financiera a 105 localidades con más de 24.000 residentes; en Palencia llegan a 74 poblaciones con más de 27.000 habitantes y, en Burgos, ofrecen servicio en 49 localidades en las que viven más de 8.500 personas.

Asimismo, CaixaBank ofrece cobertura financiera a través de oficinas bancarias en 213 municipios de Castilla y León y en 48 es la única entidad presente. El banco dispone de más de 4.000 oficinas en todo el país, de las cuales 278 están en Castilla y León.