Ecovidrio y el Ayuntamiento de Palencia ponen en marcha la campaña “Pequeños gestos, grandes cambios” para fomentar el reciclaje de envases de vidrio en la ciudad

Ecovidrio, el único SCRAP especializado que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen, y el Ayuntamiento de Palencia, han puesto en marcha una campaña informativa y de sensibilización ambiental para fomentar el reciclaje de envases de vidrio en la ciudad de Palencia.

Bajo el lema “Pequeños gestos, grandes cambios” se quiere demostrar que reciclar vidrio no requiere esfuerzo, pero sí tiene un impacto directo y medible en el cuidado del medio ambiente. El objetivo final es informar, aclarar dudas, y, sobre todo, motivar a la acción desde la sencillez.

La iniciativa recorrerá un total de 13 municipios de la Comunidad durante los meses de mayo y junio con el objetivo de acercar a la población información práctica y sencilla sobre la correcta separación y reciclaje de los envases de vidrio, así como resolver dudas frecuentes relacionadas con este proceso.

El espacio expositivo visitará Palencia los días 26 y 28 de mayo, en la Plaza Pio XII y C/ Mayor Principal, 36 (frente colegio Villandrando), contando con una carpa divulgativa, paneles, juegos educativos y materiales de sensibilización ambiental. Además, un equipo de educadores ambientales atenderá a la ciudadanía en horario de 11:00 a 19:00 horas para ofrecer información personalizada y promover hábitos más sostenibles en los hogares. Durante el desarrollo de la acción se repartirán bolsas de reciclaje de vidrio facilitadas por Ecovidrio para fomentar la separación de residuos en origen y facilitar el reciclaje doméstico.

Los municipios incluidos en la campaña son San Andrés del Rabanedo y Ponferrada (León), Palencia, Aranda de Duero y Miranda de Ebro (Burgos), Arroyo de la Encomienda, Medina del Campo y Laguna de Duero (Valladolid), Zamora, Salamanca, Ávila, Segovia y Soria.

La iniciativa busca transmitir a la ciudadanía que reciclar vidrio es un gesto sencillo con importantes beneficios ambientales, ya que permite reducir las emisiones de CO₂, ahorrar energía y preservar materias primas naturales. Además, el vidrio es un material 100% reciclable y puede reciclarse infinitas veces sin perder sus propiedades.

A través de este tipo de campañas, Ecovidrio y la Junta de Castilla y León continúan trabajando conjuntamente para impulsar la economía circular y seguir mejorando los resultados de reciclaje de envases de vidrio en la Comunidad.

El acto de presentación del proyecto ha tenido lugar hoy en Palencia, contando con la presencia de Antonio Casas Simón, Concejal de Medio Ambiente, y Ignacio Godino Nieto, gerente de Ecovidrio.

Beneficios ambientales del reciclaje de vidrio en Palencia

A través de iniciativas como esta, Ecovidrio y el Ayuntamiento de Palencia buscan movilizar a los ciudadanos para seguir elevando los kilogramos de residuos de envases de vidrio que se depositan en los contenedores verdes de la ciudad.

Según los últimos datos disponibles, los palentinos reciclaron el año pasado 1.419 toneladas de residuos de envases de vidrio a través del contenedor verde. Esto supone que cada ciudadano depositó una media de 18,36 kg de envases de vidrio, una cifra en línea con la media nacional, situada en 20 kg/habitante.

Respecto a la tasa de contenerización, Palencia cuenta con un contenedor por cada 219 habitantes, lo que supone un total de 354 iglús verdes instalados para el reciclaje de los residuos de envases de vidrio.

Con todo lo que se recicló en Palencia durante 2025 se ha logrado:

· Evitar la emisión de más de 800 toneladas de CO2 a la atmósfera, el equivalente a retirar de la circulación casi 400 coches durante un año.

· Evitar la extracción de más de 1.700 toneladas de materias primas, de la naturaleza

· Ahorrar más de 1.000 MWh de energí