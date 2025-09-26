Dueñas acogerá el Día de la Mujer Rural reconociendo a las trabajadoras del sector de los cuidados en el medio rural y a Susana Blanco

El Consejo Provincial de la Mujer se ha reunido hoy en una nueva sesión centrada en la organización y homenajes del Día de la Mujer Rural 2025, que tendrá lugar el próximo 15 de octubre en Dueñas.

El consejo ha comenzado con la aprobación del acta de la sesión anterior y la presentación de las propuestas para la Conmemoración del Día de la Mujer Rural 2025, integrando las sugerencias realizadas por las entidades representadas en el consejo.

A raíz de estas propuestas presentadas, se ha acordado destinar el homenaje principal del Día de la Mujer Rural a las mujeres que trabajan en los cuidados en el

medio rural, reconociendo a diferentes colectivos que van desde la atención médica a la ayuda a domicilio pasando por las profesionales de las residencias de ancianos.

· Atención médica: Teresa Abarquero Amor (médica, Hontoria de Cerrato)

· Enfermería: M. del Rosario Díez González (enfermera, Dueñas)

· Ayuda a domicilio: Ana Isabel González Arroyo (Venta de Baños)

· Profesionales de residencia de mayores de Baltanás: Ana Cepeda del Pico, Raquel Rodríguez Diago, Luzdivina Martín Delgado, Verónica Carazo Nieto

· Tercer sector: María Martínez Pérez (Fundación San Cebrián)

Además, incluirá un homenaje póstumo a la recién fallecida Susana Blanco Calle, fundadora y gerente de la Asociación Mundo Azul Palencia).

El evento institucional tendrá lugar en el frontón municipal de Dueñas, con recepción a las 17:45 h y reconocimientos a las 18:20 h, seguido de una degustación de chocolate y música en vivo por AnaFer Music.

Por otro lado, durante el consejo se han presentado nuevos proyectos en materia de igualdad, entre ellos el informe sobre “Otoño de Cine” y la campaña educativa “Construyendo Igualdad”, dirigida a adolescentes para abordar los desafíos en redes sociales y ciberseguridad, así como la oferta de la serie documental Mujeres del realizador Alberto Arija para centros educativos de la provincia.

El Consejo Provincial de la Mujer reafirma su compromiso con la promoción de la igualdad y la visibilización del trabajo fundamental de las mujeres rurales, especialmente aquellas dedicadas a los cuidados en los pueblos de Palencia