Dos investigados por vender entradas falsas para un partido de fútbol

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a una persona como supuesta autora de dos delitos de estafa entre otros, y a otra persona como supuesta autora de un delito de blanqueo de capitales. Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de enero, cuando la víctima se puso en contacto con el presunto estafador para comprar unas entradas para un partido de fútbol.

El vendedor primeramente solicitó a la víctima 140 € como señal para la reserva de las entradas y posteriormente le requirió el abono del resto del importe. Al no ser esto lo acordado, el denunciante contactó con el presunto estafador para solicitarle la devolución del dinero, negándose este a hacerlo. La víctima puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, y tras las investigaciones realizadas por los agentes, se averiguó que había sido víctima de una estafa llevada a cabo por dos personas distintas.