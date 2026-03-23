Dos investigados por sustraer cobre de un parque eólico de Baltanás

La Guardia Civil de Palencia, dentro de la Operación VALDEMORÉ, ha investigado a dos personas como supuestas autoras de un delito de robo con fuerza en la localidad de Baltanás. Los hechos tuvieron lugar en un parque eólico cercano a dicha localidad, donde los presuntos autores realizaron varios cortes en el cableado soterrado que discurre entre los diferentes aerogeneradores. Para extraer los casi 2800 metros de cableado, utilizaron maquinaria de gran pesaje y sirviéndose de unas eslingas sacaron al exterior el cableado soterrado, valorado en 19.600 €. Tras presentarse denuncia, los guardias civiles encargados de la operación VALDEMORÉ pudieron identificar a las dos personas que estaban detrás de este delito, procediendo a su investigación y puesta a disposición judicia