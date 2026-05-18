Dos investigados por estafar 850€ en Palencia y Navarra

La Guardia Civil de Palencia, dentro del marco de la Operación BOLESLAVA, ha investigado a dos personas como supuestas autoras de dos delitos de estafa y uno de usurpación de estado civil. Todo comenzó con la publicación de diversos anuncios sobre remolques metálicos. Al contactar las víctimas con los presuntos vendedores a través de la plataforma Wallapop, les solicitaban dos pagos mediante la aplicación Bizum. Tras realizarlos, no volvieron a tener noticia alguna de los estafadores. Por todo ello, se interpuso una denuncia por parte de un vecino de Palencia, y seguidamente, la Guardia Civil inició una investigación que la llevó hasta la provincia de Huelva, donde identificó a dos personas como posibles autoras de esta estafa, procediendo a su investigación.