Dos heridos, uno excarcelado, tras un choque frontal en la N-610 a la altura de Mazariegos

(ICAL) Dos personas resultaron heridas, una de ellas atrapada y excarcelada, tras un accidente de tráfico registrado a las 14.28 horas en el kilómetro 17 de la carretera N-610, en el término municipal de Mazariegos (Palencia) y en dirección a Villalón de Campos.

Según la información recabada por el Servicio de Emergencias 1-1-2, el siniestro se produjo por un choque frontal entre dos turismos, lo que obligó a activar un amplio dispositivo de emergencias. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, Policía Local de Palencia, Emergencias Sanitarias de Sacyl y los Bomberos de la Diputación de Palencia.

En concreto, Sacyl movilizó un helicóptero medicalizado, dos ambulancias de soporte vital básico y el equipo médico del centro de salud. Los bomberos intervinieron para excarcelar a uno de los heridos atrapados en el interior de uno de los vehículos. Según la información facilitada, ambos heridos fueron trasladados posteriormente al hospital.