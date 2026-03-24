Sucesos

Dos heridos, uno excarcelado, tras un choque frontal en la N-610 a la altura de Mazariegos

El accidente, en dirección a Villalón de Campos, moviliza un helicóptero medicalizado, ambulancias, bomberos y fuerzas de seguridad.

Onda Cero Palencia

Palencia |

.
Dos heridos, uno excarcelado, tras un choque frontal en la N-610 a la altura de Mazariegos | Onda Cero/ Julio Cesar Izquierdo

(ICAL) Dos personas resultaron heridas, una de ellas atrapada y excarcelada, tras un accidente de tráfico registrado a las 14.28 horas en el kilómetro 17 de la carretera N-610, en el término municipal de Mazariegos (Palencia) y en dirección a Villalón de Campos.

Según la información recabada por el Servicio de Emergencias 1-1-2, el siniestro se produjo por un choque frontal entre dos turismos, lo que obligó a activar un amplio dispositivo de emergencias. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, Policía Local de Palencia, Emergencias Sanitarias de Sacyl y los Bomberos de la Diputación de Palencia.

En concreto, Sacyl movilizó un helicóptero medicalizado, dos ambulancias de soporte vital básico y el equipo médico del centro de salud. Los bomberos intervinieron para excarcelar a uno de los heridos atrapados en el interior de uno de los vehículos. Según la información facilitada, ambos heridos fueron trasladados posteriormente al hospital.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer