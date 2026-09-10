La Diputación refuerza el firme de las carreteras PP- 9200 de Torremormojón por Baquerín de Campos a la CN-610 y PP-9531 de Paredes de Nava a la P-953

La visita que cursaba la presidenta de la Diputación junto al diputado de zona y alcalde de Paredes de Nava, Luis Calderón y los alcaldes de Baquerín de Campos, Rubén Baranda y Torremormojón, Aitor Labajo, sirvió para conocer in situ el estado de ambas vías de comunicación, cuyas obras se han recepcionado re-cientemente por la institución provincial.

El Plan de Carreteras de esta Diputación de 2025 incluía el proyecto para la mejora de estas dos carreteras, cuyo estado era en general deficiente en el firme, con frecuentes actuaciones de bacheo para mantener la superficie de rodadura en mínimas condiciones de seguridad y comodidad para el tráfico.

Mediante el Proyecto, denominado “Refuerzo del firme de las carreteras provinciales PP-9200 "Torremormojón por Baquerín de Campos a la CN-610" (Tramo de Torremormojón a Baquerín) y PP-9531 “Paredes de Nava a la P-953” se ha acometido una actuación de refuerzo del firme actual con aglomerado asfáltico de las carreteras. Con ello, además de la mejora de la capacidad portante del firme para soportar las cargas del tráfico, se re-nueva y regulariza la superficie de rodadura para la circulación de vehículos.

1. La carretera PP-9200 es una vía provincial que se inicia en el cruce con la CL-612 en Torremormojón y finaliza en el cruce con la CN-610 pasando por la localidad de Ba-querín de Campos. Con una longitud total de 8,205 Km. El tramo en el que se ha actuado es del punto kilométrico (P.K.) 0,000 al 6,680. Desde el cruce con la CN-610 hasta

Baquerín de Campos la carretera tiene una calzada pavimentada con mezcla bituminosa en caliente sobre firme de capas granulares de 6,20 m. de anchura, sección tipificada para las carreteras de Diputación, una vez pasado el pueblo el firme tiene una anchura variable aproximada de 4,50 metros.

2. La PP-9531 es una carretera provincial que se inicia en el polígono industrial de Pa-redes de Nava y finaliza en el cruce con la P-953. Tiene una longitud total de 6,689 Km. Del P.K. 2,600 al 6,689. Desde su inicio hasta el P.K. 1,480 la carretera tiene una calzada pavimentada con mezcla bituminosa en caliente de 6m. de anchura que se ejecutó con motivo de las obras del AVE Palencia-León, a partir de este punto el firme tiene una an-chura variable aproximada de 4 metros.

CAPA DE REFUERZO. Las obras han consistido en la regularización y refuerzo del firme de las calzadas y de los arcenes, mediante la retirada de la capa superficial de tierra y vegetación de los paseos y cunetas para posteriormente proceder en calzada al exten-dido una capa de refuerzo y rodadura con mezcla bituminosa en caliente.

Se han completado con el reperfilado de cunetas, el recrecido de los paseos con zahorras naturales hasta la nueva rasante del pavimento de calzada, el repintado de la señalización horizontal en bordes de calzada y la mejora del balizamiento. Y como el trazado de ambas vías discurre sobre el firme actual de las carreteras existentes se ha considerado innece-saria la realización de estudios geotécnicos.