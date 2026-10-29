La Diputación de Palencia renueva el convenio de extinción de incendios con Valladolid para 13 municipios

El Pleno de la Diputación de Palencia de hoy ha comenzado su sesión ordinaria de octubre con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la línea Madrid-Sevilla y la lectura de una declaración institucional fruto del acuerdo de todos los grupos políticos de la Corporación.

La presidenta de la Diputación ha dado lectura a la declaración, en la que la Institución expresa el profundo pesar por el accidente y traslada sus condolencias a los familiares y allegados de las personas fallecidas, así como su solidaridad y apoyo a las personas heridas y a todas las afectadas por el suceso.

Asimismo, reconoce y agradece la labor de los servicios de emergencia, los profesionales sanitarios y todas las personas que trabajan en las tareas de asistencia y atención a las víctimas. La institución se une al dolor de las familias y les hace llegar su afecto y cercanía en estos difíciles momentos.

Entre los asuntos aprobados en la sesión figura la renovación del convenio de colaboración con la Diputación de Valladolid para la prestación del servicio de extinción de incendios en 13 municipios palentinos limítrofes con esta provincia.

El acuerdo da continuidad a la colaboración iniciada en 2022 entre ambas instituciones provinciales para facilitar la intervención de los servicios de extinción de incendios vallisoletanos en estas localidades, atendiendo a la proximidad territorial de los recursos ante posibles emergencias.

Durante el periodo de vigencia del convenio anterior, entre 2022 y 2026, los bomberos del parque de Medina de Rioseco realizaron dos intervenciones en los municipios palentinos incluidos en el acuerdo.

Las 13 localidades incluidas son Abarca de Campos, Autillo de Campos, Belmonte de Campos, Boada de Campos, Capillas, Castil de Vela, Castromocho, Guaza de Campos, Meneses de Campos, Torremormojón, Valdebustos, Villarramiel y Villerías de Campos.

El convenio establece una compensación de 447,51 euros por intervención y tendrá una vigencia de cuatro años.

Una sede permanente para el Taller de Restauración en Fuentes de Nava. El Pleno ha aprobado también el expediente de modificación de crédito que contempla una partida de 1.164.817 euros destinada a la rehabilitación del edificio histórico de la Casa de la Cruz, en Fuentes de Nava, con el objetivo de convertirlo en la sede permanente del Taller de Restauración de Bienes Muebles. Esta aprobación inicia el procedimiento para materializar el proyecto que se concretará a través de un convenio.

La aportación de la Diputación de Palencia supondrá el 60 % del coste total de la actuación, mientras que la Diócesis de Palencia contribuirá con el 20 %, además de aportar el inmueble, de su propiedad. El 20 % restante procederá de una subvención de la Junta de Castilla y León en el marco del Programa Territorial de Fomento para Tierra de Campos.

La actuación da continuidad a la colaboración que mantienen la Diputación y la Diócesis de Palencia desde 2014 para el desarrollo de este taller, que ha celebrado ya doce ediciones. Durante este periodo se han restaurado cerca de 524 obras procedentes de 175 localidades.

Actualmente, el taller desarrolla su actividad en el antiguo Seminario Mayor y cuenta con un equipo de doce profesionales especializados en la conservación y restauración de bienes artísticos, entre ellos pinturas, esculturas, textiles y piezas de orfebrería.

La rehabilitación de la Casa de la Cruz permitirá disponer de una sede permanente para esta actividad especializada de conservación y recuperación del patrimonio artístico provincial.

Fuentes de Nava forma parte del Museo Territorial Campos del Renacimiento, una iniciativa de cooperación cultural que reúne patrimonio artístico de distintas localidades de Tierra de Campos.