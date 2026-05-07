La Diputación de Palencia invierte cerca de 1,7 millones de euros en la mejora de la carretera PP-4311 entre Lantadilla y Osorno

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, acompañada del diputado de Acción territorial, Urbano Alonso, el diputado de zona, Javier Villafruela, y los alcaldes de Lantadilla y Osornillo y el concejal de Osorno, han visitado el estado de las obras de mejora de ensanche y refuerzo del firme de la carretera PP-4311, en el tramo comprendido entre Lantadilla y Osorno La Mayor, una actuación incluida dentro del Plan Provincial de Carreteras 2023 y financiada con fondos propios de la institución provincial.

Las obras están siendo ejecutadas por la empresa Hermanos Sierra y cuentan con una inversión por parte de la Diputación de Palencia de cerca de 1.700.000 euros.

La actuación afecta a un tramo de 10 kilómetros y 704 metros de la carretera PP-4311, considerada la vía más larga de toda la Red Provincial, con una longitud total superior a los 29 kilómetros. El proyecto da continuidad a las mejoras ya realizadas en el tramo

entre Itero de la Vega y Lantadilla, ejecutadas a partir del proyecto redactado en 2019 y cuyas obras fueron recepcionadas en noviembre de 2020.

El tramo objeto de actuación discurre por un entorno no urbanizado, salvo en las travesías de Lantadilla y Osornillo, y presenta una topografía ondulada, con desniveles de hasta el 5 %. Actualmente, la carretera cuenta con una plataforma de entre 6 y 6,5 metros de anchura y una calzada de apenas 5 metros, circunstancia que dificulta el cruce seguro de vehículos, especialmente de tráfico pesado y maquinaria agrícola.

Además, aunque el estado general del firme es aceptable, existen numerosas zonas parcheadas y algunos puntos con reparaciones reiteradas debido a la presencia de materiales de baja calidad en la explanada, lo que provoca blandones durante las épocas húmedas.

Con esta intervención se mejorará de manera integral la seguridad y funcionalidad de la vía mediante el ensanche de la plataforma y el refuerzo estructural del firme. La carretera pasará a disponer de una plataforma de 8 metros de anchura, integrada por una calzada pavimentada de 6,20 metros y dos arcenes laterales de al menos 0,90 metros cada uno.

Según los datos de aforo de tráfico realizados en este tramo, la intensidad media diaria alcanza los 220 vehículos al día en ambos sentidos, de los cuales el 11,4 % corresponde a vehículos pesados.

La Diputación de Palencia reafirma así su compromiso con la mejora de las infraestructuras viarias de la provincia, favoreciendo una circulación más segura, cómoda y eficiente para los vecinos, el transporte agrícola y la actividad económica del medio rural.