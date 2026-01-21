La Diputación de Palencia convoca sus ayudas ‘A Huebra’ 2026

Con esta iniciativa, la Institución provincial rescató hace ahora catorce años una tradición arraigada en los pueblos de la provincia, en la que bajo el denominado toque “a huebra”, sonido de campanas que avisaba a los vecinos de que era día de labor comunitaria, de ir a la huebra, de hacendera o de plus, para de forma conjunta llevar a cabo actuaciones en favor de todo el pueblo, dejando a un lado las labores individuales.

En la convocatoria se reflejan como actuaciones subvencionables: la adecuación ambiental de espacios comunes de uso habitual que contribuyan a proteger la salud humana, luchar contra el cambio climático, mejorar la calidad del aire, el agua y ofrecer espacios para el ocio y la recreación; la recuperación de espacios para que recuperen su función ecológica, y así pueda proporcionar ventajas ambientales como sumidero de carbón atmosférico, filtro ambiental de contaminantes, fuente de oxígeno o reducción del efecto de isla calor; mejora de la infraestructura verde municipal, como parques, jardines, riberas, huertos, humedales, vías pecuarias, o cubiertas verdes.

Igualmente están incluidas acciones para la mejora de los corredores ecológicos conectando las citadas zonas con las periurbanas; mantenimiento o aumento de la biodiversidad asociada a los espacios urbanos y periurbanos, la mejora de sus hábitats, la gestión de especies beneficiosas que contribuyan a la lucha biológica y el fomento de las especies polinizadoras; la restauración de elementos tradicionales ligados a la cultura local, popular que, junto con los valores paisajísticos, incrementen o fomenten el turismo en los municipios; la creación de huertos municipales, llevados a cabo con criterios de sostenibilidad, considerando por ello el compostaje, buscando la creación de un espacio no contaminante, propiciador de biodiversidad y que mejore la calidad ambiental del municipio; realización de acciones de divulgación, sensibilización o formación, sobre las acciones a desarrollar en la presente convocatoria.

En cuanto a la realización de programas de compostaje comunitario, o de gestión de residuos de poda, tanto su puesta en marcha, como la continuidad del programa en los municipios que ya están en funcionamiento; para ello se financiará la adquisición de los materiales necesarios. Será obligatorio para la puesta en marcha del programa durante el primer año de funcionamiento, la formación y sensibilización ambiental de los vecinos del municipio. (Los manuales de compostaje y material digital diverso, se encuentran colgados en la página web de la Diputación de Palencia). Así mismo el Ayuntamiento se debe comprometer a designar a una persona para llevar a cabo las tareas de seguimiento, comprobación y volteo del compost; las citadas personas serán formadas a través de un curso organizado por la Diputación de Palencia para dotarle del título de “maestro compostador”.

De esta manera, la Diputación pone en manos de los pueblos de la provincia las herramientas necesarias para que los propios vecinos puedan implicarse en la mejora de su entorno más inmediato y recuperar y mantener lugares emblemáticos, imagen y seña de muchos de ellos.

La Institución provincial creó los Premios al Mejor Proyecto Voluntario con tres categorías: por el resultado final, por la participación vecinal y por la originalidad y que se otorga cada año entre los participantes, con el fin de fomentar la participación, y para premiar el trabajo de los vecinos y de todo un pueblo. Marcilla de Campos, Lantadilla y Polvorosa de Valdavia (Buenavista de Valdavia), fuenon las localidades galardonadas en las tres categorías del XII Certamen provincial “A Huebra 2024”