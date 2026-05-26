La Diputación de Palencia celebra la Semana de los Archivos bajo el lema: #ArchivosParaLaJusticia: Derechos, memoria y futuro

La Diputación de Palencia se suma a la celebración de la Semana Internacional de los Archivos que bajo el lema “#ArchivosParaLaJusticia: Derechos, memoria y futuro” se celebra del 8 al 12 de junio, con una programación especial en el Castillo de los Sarmiento, de Fuentes de Valdepero, dependiente de esa administración.

El tema de 2026 pone especial énfasis en los archivos como infraestructuras activas que sostienen la justicia a lo largo del tiempo, desde las violaciones del pasado y las responsabilidades presentes hasta las reivindicaciones y aspiraciones futuras.

Por segundo año consecutivo la institución provincial se une al resto de administraciones, Junta y Ayuntamiento, que, junto con La Diócesis de Palencia, quieren poner en valor en todo el mundo la labor de los profesionales de la comunidad archivística, quienes se unen para explicar a la sociedad por qué el apoyo a los archivos y a la profesión es tan importante.

Esta mañana la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, acompañada de la vicepresidenta y diputada de Hacienda y Asuntos Generales, Mª José de la Fuente, del delegado de la Junta de Castilla y León, José Antonio Rubio, de la concejala del

Ayuntamientos de Palencia, Leire Montero y del deán de la Catedral, Dionisio Antolín, presentaron esta mañana la programación que las distintas administraciones y el Obispado han preparado para conmemorar una jornada de reconocimiento internacional, la del 9 de junio y una semana especial, del 8 al 10 de junio, que tiene como protagonistas los archivos palentinos como elementos esenciales en la rendición de cuentas, la transparencia, la democracia, el patrimonio, la memoria y la sociedad, y a sus profesionales, como cabezas visibles.

ACTIVIDAD DE LA DIPUTACIÓN EL DÍA 10 DE JUNIO. Este año, la actividad de la Diputación va a consistir en celebrar una actuación teatralizada en el Archivo, con dos pases, uno a las 11:00 y otro a las 12:30, de una hora aproximada de duración, en la que interpretarán 8 escenas sobre distintos acontecimientos que han tenido lugar en la historia de la Diputación. Además de la actividad, se va a realizar una visita guiada por el Castillo de forma gratuita. Los horarios son los siguientes:

Primer pase: Actuación Teatralizada: a las 11:00 / visita al Castillo: a las 12:30

Segundo pase: Visita al Castillo: a las 11:00 y actuación teatralizada: a las 12:30

Cada grupo va a tener una capacidad de 35 personas y para poder acudir es necesario INSCRIPCIÓN PREVIA, bien llamando al teléfono del archivo (979 808 720), bien inscribiéndose a través de la página web de la Diputación (banner web en la página principal con un formulario de inscripción) o bien escaneando el código QR del cartel de la exposición que estará desde el día 25 de mayo hasta el 2 de junio en el hall de entrada del Palacio.

El día 4 de junio a las 11:30 se va a celebrar en la Catedral un acto de apertura con todos los archivos (Archivo Histórico Diocesano y Archivo Catedralicio, Archivo Histórico Provincial, Archivo Territorial de la Junta de Castilla y León, Archivo Municipal del Ayuntamiento y Archivo Provincial de la Diputación) que se centrará en la recuperación y puesta en valor del patrimonio documental.

LA JORNADA. El Día Internacional de los Archivos, el 9 de junio, encaja en una iniciativa global en la que la comunidad archivística destaca la importancia de estos espacios para salvaguardar nuestra historia con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de los documentos y los archivos; llamar la atención de los principales responsables de la toma de decisiones sobre las ventajas de la gestión de documentos para el buen gobierno y el desarrollo; concienciar al público general y los sectores público y privado sobre la necesidad de preservar y facilitar el acceso a los archivos a largo plazo; dar a conocer los documentos raros, únicos y extraordinarios que se conservan en las instituciones archivísticas; y mejorar la imagen de los registros y archivos y elevar su perfil en todo el mundo.

EL ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA, cuenta con un patrimonio documental que refleja la estrecha vinculación de la Diputación con la historia de la provincia de Palencia, evidenciando su participación en los aspectos sociales, económicos y políticos durante más de dos siglos y conservando, desde su creación en

1813, una vasta documentación que abarca desde sus funciones actuales y pasadas, hasta legados, donaciones y valiosos archivos impresos sin olvidar la custodia, en depósito temporal, de documentación histórica de alguno de los archivos municipales de la provincia, que por su especial interés patrimonial requieren unas condiciones adecuadas de preservación.

Sus principales funciones se basan en la recepción y gestión de la documentación de los departamentos institucionales, la atención a las consultas, muy variadas, tanto externas internas, de la documentación custodiada en el Archivo. Así mismo se avanza en su modernización, transformación digital y digitalización de los fondos documentales.

También asiste y coopera con los ayuntamientos de la provincia para organizar sus archivos municipales donde se custodia un rico patrimonio documental con la finalidad de salvaguardarlo y mejorar su gestión administrativa. Esta asistencia se lleva prestando desde 1981. Se han realizado más de 300 intervenciones, lo que ha generado que la Diputación disponga de referencias de casi la totalidad de archivos municipales y de juntas vecinales de la provincia. A ellos también se presta asesoramiento técnico sobre diversas cuestiones relacionadas con sus archivos municipales y se ofrece el servicio de depósito temporal de la documentación municipal, sobre todo la histórica, cuando el municipio no dispone de espacio o carece de instalaciones adecuadas, con el fin de evitar la pérdida o deterioro de su patrimonio documental.

Mas información en:

www.diputaciondepalencia.es/sitio/cultura/archivo-diputacion-palencia