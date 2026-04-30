Deportes

La Diputación apoya a los deportistas de la provincia a través de su programa de becas dotado con 38.000 euros

Los deportistas podrán solicitar la beca hasta el 19 de mayo.

Onda Cero Palencia

Palencia |

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La Diputación apoya a los deportistas de la provincia a través de su programa de becas dotado con 38.000 euros | Diputación de Palencia

El Boletín Oficial de la Provincia de ayer, 29 de abril, recoge la convocatoria de becas a deportistas, orientadas a sufragar los gastos que tengan, para su actividad deportiva y perfeccionamiento técnico. Únicamente se ten-drán en cuenta aquellas modalidades deportivas individuales, quedando excluidas las disciplinas o modalidades colectivas (parejas, relevos, conjuntos, equipos…) de cual-quier deporte.

Podrán solicitar estas ayudas los deportistas federados, nacidos a partir del 1 de enero de 2010 y que estén empadronados al menos desde el 1 de enero de 2024 en las localidades de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Palencia.

Para la concesión de las becas, y determinación de su importe, se tendrá en cuenta el currículum que acredite el aspirante por su participación en actividades o competi-ciones oficiales federadas desde el 1 de mayo de 2025 y hasta el momento de la presentación de la solicitud, así como la programación o proyectos que acredite para todo el año 2026.

Los deportistas que resulten becados de conformidad con los criterios de valoración que se recogen en la convocatoria, recibirán entre 600 y 3000 €, no pudiéndose con-ceder más de 8 becas por cada modalidad deportiva.

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